Moştenitorii de averi din Consiliul Local Constanţa

Fiecare cu mătușa lui

Moștenitorii de averi din Consiliul Local Constanța

Reprezentanții Consiliului Local Constanța nu se pot plânge că n-au fost iubiți de rude. Potrivit declarațiilor de avere pe care aceștia le-au actualizat în urmă cu o lună, pentru câțiva dintre aleșii din cadrul CLM Constanța moștenirile vin și vin bine. Ele variază de la terenuri, la case, apartament și chiar bijuterii.Fostul candidat la primăria Constanța și actualul consilier din partea PNL, Victor Manea, a obținut prin moștenire în anul 2000 un apartament în cartierul constănțean Tomis Nord cu o cotă parte de 100%. Suprafața acestuia este de aproximativ 80 de metri pătrați.Constantin Matei, un alt penelist din cadrul consiliului local, a avut și el noroc de rude binevoitoare și darnice. Penelistul deține, din 2005, 75% dintr-un teren aflat în intravilanul Con-stanței. Acesta are o suprafață de 1.050 de metri pătrați și a fost obținut prin contract de vânzare cumpărare, dar și prin moștenire. Tot din 2005, Matei are o cotă parte de 75% dintr-o casă de locuit de 80 de metri pătrați aflată tot în Constanța și obținută tot prin moștenire. În ambele cazuri, parte de 25% rămasă este deținută de către o anume Doina Manole. Pedelistul Danuț Moisoiu are rude cu o pasiune pentru bijuteriile scumpe și cu spirit filantrop. Pe lângă terenul agricol de două hectare din localitatea Casimcea, județul Tulcea, dobândit în 1991, Moisoiu a moștenit în timp bijuterii în valoare totală de 10.000 de euro. Pesedistul Felix Stroe a dobândit prin moștenire în 2008 două terenuri în localitate Vernești din județul Buzău. Cumulate, acestea au o suprafață totală de 34.622 de metri pătrați, din care Stroe deține jumătate. Cealaltă jumătate o are ca titular pe Iulia Mathe. Consilierul municipal din partea PSD, Nicolae Bileca, a moștenit în 2009 un teren aflat în intravilanul Constanței cu o suprafața totală de 500 de metri pătrați. Nici doamnele din consiliul local nu au fost uitate de rude. Consilierul PDL Mădălina Popa a moștenit, în anul 2005, un apartament în Constanța. Locuința are o suprafața de 38 de metri pătrați din care Popa deține o pătrime. De asemenea, Mădălina Popa a moștenit în 2005 două terenuri în localitatea Topalu cu cotă parte de 50% la fiecare. Primul este teren agricol și măsoară 1,25 hectare, iar cel de-al doilea are o suprafață de 500 de metri pătrați și este teren în intravilan. Pesedista Paula Cioceanu a moștenit și ea un apartament de 69 de metri pătrați. Din 2007, consilierul PSD și președintele Asociației Fair-Play este singurul titular al acestei locuințe.