Moştenirea prefectului Dănuţ Culeţu - atragerea investitorilor

Moștenirea prefectului Dănuț Culețu - atragerea investitorilor

Serviciul Afaceri Europene și Cooperare Internațională din cadrul Prefecturii Constanța și-a stabilit prioritățile pentru anul 2009. Astfel, potrivit unui comunicat dat publicității de biroul de presă al instituției, departamentul își propune să derule-ze proiecte cu finanțare externă, continuând totodată organizarea de manifestări cu caracter european, precum și colaborarea cu factori de decizie la nivel local, național și internațional. Așa cum se arată în comunicatul de presă, Agenda 2009 a Prefecturii Constanța prevede și promovarea imaginii județului, evidențierea oportunităților de afaceri și investiții din județ, dar și realizarea de parteneriate între administrație, ONG-uri și minorități naționale. În ceea ce privește proiectele demarate în 2008, ele vor fi finalizate în cursul acestui an. Este și cazul proiectului intitulat „Improvement of the waste management by local authorities in Constanta county” (Îmbunătățirea gestionării deșeurilor în județul Constanța), finanțat din fonduri belgiene și care a avut ca parteneri, pe lângă Instituția Prefectului județului Constanța, primăriile Corbu, Cumpăna și Lumina. Chiar dacă e la final de mandat, prefectul Dănuț Culețu și-a exprimat dorința ca imaginea județului Constanța să reprezinte un punct de interes pentru investitori: „Sper ca prin coordonarea eficientă a tuturor inițiativelor și programelor să crească numărul fondurilor externe atrase de județul Constanța și să fie realizată o imagine pozitivă a județului nostru, la nivel național și chiar internațional, care să ducă la atragerea de noi investitori” , a precizat el.