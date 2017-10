Monica Macovei: "Toader încearcă să distrugă justiţia independentă"

1

MONIC A MOARE DE GRIJA LEGII

Am fost tentati sa credem ca unii politicinisti sunt mai breji decat altii , dar ne-am inselat . Fiecare partid ajuns la guvernare a avut , mai mult sau mai putin intentia sa fabrice legi care sa-i favorizeze politica si intereresele . Moniva Macovei , la fel ca Toader si ceilalti trepadusi ajunsi in fruntea Justitiei , n-au fost decat uneltele partidelor care I-au numit in functie . Toate aceste controverse , acuzatii , discutii , analize etc , sunt menite sa ne faca sa credem ca cineva moare de grija dreptatii , de grija noastra . Fiecare partid ajuns la putere anuleaza legile fabricate de guvernul partidului advers si emite in graba altele care sa le asigure toate avantajele . Traducand in proza versurile lui Eminescu , trebuie sa intelegem ca mafia politica nu are nevoie de legi care sa le opreasca actiunile pradalnice si viata de huzur . Legile sunt facute pentru noi , pentru prostime , De cand e lumea , legea a fost facuta de catre cei mari si tari in folosul lor . De ce nu se bat partidele sa faca o lege pentru confiscarea averilor care nu provin din venituri legale . Sau o lege in care sa se in terzica unui parlamentar sau demnitar sa beneficieze de mai mult de doua mandate . Toata vanzoleala actuala pe seama Justitiei este doar praf in ochii cetatenilor si fiecare noua lege un pietroi agatat de gatul democratiei care in Romania este sublime dar nu exista .