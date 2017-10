Monica Macovei cere simplificarea ridicării imunităţii parlamentare

2

Comunisto

Ca pe vremea cand erai tu procuror comunist, nu-i asa. N-are nimeni nimic impotriva anchetarii si arestarii parlamentarilor, daca aceasta este corecta, dar toti suntem impotriva arestului preventiv, fara probe, dupa care procurorii se apuca sa le fabrice prin metode nu tocmai ortodoxe. Sa finalizeze anchetele, sa prezinte judectorilor probe indubitabile care sa duca la condamnari definitive si irevocabile, in timp scurt si nimeni nu are nimic de spus. Dar s-o lase mai moale cu arestul preventiv, ca ne dau aia pe gura la CEDO si platim noi, toti romanii in loc sa platesca cei care gresesc si aduc acuze false.