Monica Iacob-Ridzi: ''Am fost naivă''

Fostul ministru al Tineretului și Sportului, Monica Iacob-Ridzi, afirmă că solicitarea sa de grațiere nu ar fi fost analizată cu atenție și spune că a trăit, în ultimele luni, cu speranța că Președintele va lua o decizie favorabilă în ceea ce o privește.Într-o postare pe blogul personal, Ridzi spune că situația în care se află îi afectează ''profund'' pe cei doi copii ai săi și că a aflat de la televizor că cererea ei de grațiere a fost respinsă.''Am trăit în ultimele luni cu speranța că în România mai există o urmă de omenie. Orice urmă de speranță a murit în urmă cu 2 zile când am aflat, de la televizor, de cererea de grațiere pe care am făcut-o în urmă cu 7 luni, respinsă de către Președintele României. Vestea m-a lovit ca un trăsnet. (...) Am fost naivă să cred că grațierea va fi analizată cu atenție și aspectele umanitare vor conta în luarea unei decizii favorabile'', a scris, duminică, Monica Iacob-Ridzi pe blogul său.Ea arată că a atașat la cererea de grațiere ''câteva'' documente din care ar reieși nevinovăția sa, menționând că pedeapsa de cinci ani de închisoare pe care a primit-o a fost stabilită după vechiul Cod Penal.Ridzi mai afirmă că grațierea sa nu ar fi însemnat ștergerea cazierului, a pedepselor complementare și a prejudiciului, ci doar "iertarea" de restul de pedeapsă în regim de detenție pe care îl mai are de ispășit.