Mona Pivniceru, noul ministru al Justiţiei

se vrea ministru

E greu de inteles cum un om dedicat meseriei sale,care si-a cucerit un renume si o inalta pozitie sociala,sa accepte cu atata usurinta o functie politica,cu riscul ca in cele trei luni pana la alegeri sa se compromita datorita unor imbecili de guvernanti condusi de Ponta penalistiul-copy.Daca vor proceda toti in acest fel,noi,prostimea,pe cine ne mai putem baza ca in viitor sa avem parte de o Justitie mai buna,de specialisti dedicati profesiei pana la sacrificiu daca este cazul.Dna Mona da un exemplu prost tinerilor care vor sa faca o reala cariera in profesia lor,si-i detrmina sa creada ca numai prin politica pot parveni la bogatie si faima.Laureatii premiului Nobel ,savanti renumiti, si alte celebritati nu au fost membrii de partid si nu au facut politica partizana.Ba dimpotriva.dar asa-i cand musca atrasa de miere ajunge sa aterizeze pe un rahat