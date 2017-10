MOISE GURAN, scos din grila TVR. Stelian Tănase ACUZĂ PSD!

Ştire online publicată Vineri, 19 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Emisiunea lui Moise Guran de la TVR, Biziday, ar putea să nu mai existe în grila televiziunii, începând de luni. Zvonurile au circulat în piața media, iar jurnalistul a confirmat vestea, pe pagina personală de Facebook."Adevarul este ca azi am emisiune. Sper sa am si luni, dar nu sunt sigur. Comitetul Director a decis revenirea la grila de vara. Cum eu n-am fost peste vara, daca nu revin asupra deciziei pana luni, atunci luni nu o sa am emisie. Tehnic vorbind, toamna astronomica incepe pe 23 septembrie. Altfel insa, revenirea la grila de vara e o chestie usor iresponsabila. Nu ca ma scot pe mine, dar nici UEFA Champions League n-a fost peste vara. Si aia costa frate! Vine Curtea de Conturi peste ei. De aia zic, cred ca pana luni mai au timp si nu m-as ambala sa il fac pe Ponta atat de capabil incat sa determine TVR-ul sa se sinucida financiar", citează realitatea.net.Moise Guran este una dintre puținele voci critice la adresa premierului Victor Ponta de la TVR. În acest context, șeful TVR, Stelian Tănase, a revenit cu noi acuzații la adresa PSD, formațiune pe care o acuză de presiuni uriașe."S-au făcut la mine presiuni insistente vizavi de diferite decizii, pe care ar trebui să le iau, de pildă acum mi se cere capul lui Sorin Avram. Presiunile au venit din zone foarte înalte, de la PSD, nu de la partidul ecologist sau de la societatea civilă. Altfel nici nu m-aș fi sesizat. Dar acum, știți cum este, nu este prost cine cere, ci cine dă. Ei pot să spună o mulțime de lucruri, treaba mea este să refuz atunci când cadrul legal, ceea ce este normal, este depășit. Și am refuzat, bineînțeles", afirmă Stelian Tănase, într-un interviu pentru Gândul.