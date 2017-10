Modelul de administraţie "Vrabie" şi cel de guvernare "Tăriceanu", adoptate de candidaţii ALDE pentru judeţul Constanţa

Modelul de administrație "Vrabie" și cel de guvernare "Tăriceanu", adoptate de candidații ALDE pentru județul Constanța

Ştire online publicată Vineri, 02 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Modelul de administrație al primarului Valentin Vrabie și cel de guvernare al președintelui Călin Popescu Tăriceanu sunt „farurile“ după care se ghidează candidații pentru județul Constanța ai Alianței Liberalilor și Democraților în programul lor guvernare.Experiența co-președintelui ALDE, Călin-Popescu Tăriceanu, performanțele excepționale ale guvernului condus de el între anii 2004 și 2008, sunt mărturie a faptului că România poate și trebuie să fie redată românilor. În acea guvernare România a avut cea mai mare rată de creștere economică din istoria postdecembristă - 8,7% -, s-au dublat salariile și pensiile, au fost creat 600.000 de locuri de muncă, s-a investit 6% din PIB pentru educație (singura guvernare care a făcut acest lucru). În guvernarea Tăriceanu volumul investițiilor a fost mai mare decât în întreaga perioadă 1990-2004.Alegerea primarului municipiului Medgidia, Valentin Vrabie, de a se înscrie în partidul Alianța Liberalilor și Democraților a fost o decizie calculată. Traiectoria edilului Medgidiei, ideile sale despre managementul unei administrații publice locale coincid cu noțiunile celor trei elemente primordiale care stau la baza Programului De Guvernare propus de ALDE Constanța. Acești trei piloni sunt „dezvoltare socio-economică sustenabilă“, „educație de calitate“ și „respectul față de români“.„Toată activitatea mea de primar a avut ca prioritate clădirea unei administrații puternice, bazate pe respectarea legii și a bunei gestionări a banului public“, declară primarul Valentin Vrabie, vicepreședintele ALDE la nivel național.Încă de la începuturile sale ca lider al unei administrații publice locale, educația a reprezentat prioritatea zero a lui Valentin Vrabie.„Degeaba avem drumuri asfaltate dacă pe ele merg oameni needucați!” este dictonul după care s-a ghidat el în toți cei opt ani în care a fost primarul Comunei Peștera și pe care, categoric, îl va aplica și de acum înainte.„Singura șansă a dezvoltării durabile, sustenabile a țării noastre o reprezintă existența unui popor educat, care să poată astfel participa activ în procesul democratic“, este și opinia membrilor ALDE Constanța, care luptă pentru un mandat de parlamentar.Proiectul „Investim în educație pentru viitorul copiilor din Peștera“ a fost implementat, de-a lungul anilor, pas cu pas. Așa a ajuns comuna Peștera să se mândrească cu cea mai frumoasă și bine-dotată școală din județ, cu rata de abandon școlar de 0% și cu faptul că toți elevii din comună au primit în dar de la autoritățile locale, de ziua lor, biciclete și tablete. Eforturile primarului se văd acum, când tot mai mulți tineri din comună ajung să studieze la facultate, primind chiar și burse de studiu.Măsurile propuse de echipa ALDE Constanța pentru un sistem de educație performant converg către aceleași principii.„Ne dorim inovații masive în sistemele formale și informale de educație. Dorim să acționăm pentru stabilirea, întărirea și dezvoltarea infrastructurii științifice și tehnologice a României. Este nevoie să acționăm pentru stabilirea, întărirea și dezvoltarea infrastructurii științifice și tehnologice a României, la fel de necesară fiind și dublarea nivelului burselor elevilor și studenților“, explică viitorii parlamentari ai ALDE din județul Constanța.Și în direcția mediului primarul Valentin Vrabie s-a făcut remarcat.„De-a lungul anilor am reușit să contribuim la creșterea numărului de suprafețe împădurite dar și la educarea comunității cu privire la necesitatea și importanța managementului forestier responsabil. Prin intermediul diferitelor proiecte și cu ajutorul voluntarilor, în cadrul sesiunilor de plantat au prins rădăcini peste 100.000 de puieți“, arată Vrabie în raportul de mandat depus în calitate de primar al comunei Peștera.Și aici, echipa ALDE Constanța propune o serie de măsuri în vederea protejării mediului.„Trebuie oprită suprasolicitarea naturii în România (defrișări, construcții ilegale, poluări). Dacă vom administra mai echilibrat resursele, pentru obiective simultane, vom salvgarda generațiile viitoare prin menținerea unei Românii locuibile“, precizează liderii ALDE Constanța în platforma lor pentru o viitoare guvernare.Pilonul de guvernare „respectul față de români“, propus de echipa de candidați ai ALDE Constanța include și măsuri pentru construirea la nivel național a 50.000 locuințe sociale și pentru tineri în fiecare an. Și aici, primarul Valentin Vrabie a avut un corespondent pe care l-a aplicat cu succes.„Proiectul intitulat «Renașterea satului românesc» prevede acordarea, în mod gratuit, de proiecte de casă tuturor celor care doresc să își construiască o locuință în comună Peștera. Beneficiari sunt deja 12 cetățeni interesați să locuiască în comuna noastră. Există numeroase solicitări pentru acordarea de loturi pentru construirea de locuințe proprietate personală. Sunt înregistrate deja peste 1.000 de solicitări“, explică primarul Valentin Vrabie situația pe care a lăsat-o în comuna Peștera în momentul în care a renunțat la funcția de primar.Nici Sănătatea nu este ocolită de programul de guvernare ALDE. Candidații pentru funcțiile de senatori și deputați ai ALDE Constanța propune crearea de dispensare în fiecare localitate din România inclusiv în cele rurale și asigurarea cu cadre medicale. Și acest lucru este perfect realizabil, a demonstrat-o vicepreședintele ALDE, Valentin Vrabie. Dispensarul din comuna Peștera a trecut printr-un program de reparații capitale, iar în prezent unitatea sanitară este prevăzută cu un cabinet medicină de familie, cabinet stomatologic și un punct farmaceutic.În acets context, modelele de succes Vrabie și Tăriceanu vor fi preluate și implimentate de senatorii și deputații ALDE pentru județul Constanța pentru că au dovedit că sunt modele de succes, realizabile, palpabile. De aceea, copreședintele și vicepreședintele la nivel național ai ALDE, Călin-Popescu Tăriceanu și Valentin Vrabie își pun încrederea în capacitățile candidaților partidului pentru județul Constanța.