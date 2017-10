"Miza electorală NU este demiterea lui Băsescu, ci salvarea de la puşcărie a lui Mazăre şi Constantinescu"

1

Sifiliticul si Spondilimanul, ex-militarati ceausisti

Mazare si Ciordescu("Constantinescu"), fiu de militian tortionar din Ploiesti) sunt tipul diabolic al militaratului ceausist metamorfozat in kkpitalist-cleptomaniac de kumetrie iliesciana. "Institutul" in care au "invatat" acesti doi psihopati-sociopati, avea regim semi-militarat. Precum Bashitler inaintea lor, Sifiliticul si Spondilimanul au invatat arta disimularii inumane, "scoala" mahalagiului Rromarlan, mania borfasului-bisnitar portuar ce cumpara ieftin in Rotterdam si vinde scump in Kustendge. Tragedia legata de numele celor doi atemporali, e ca sunt ultimii, alaturi de Bulgaro-Tziganul cumanizat, Dragnev ot Tele Orman, "baroni" jigano-pesedisti ce'si fac de kap. Ceilalti "baroni" nastasisto-iliescisti au fost marginalizati: Mischie(Katzaon, 150 de kile), Sakelaris(Greco-Tzigan), Oprichnev ot Vrancea(Bulgaro-Tzigan, poponar), Solomon(Jigan), Simiradov(Lipovean). Este um mister cum de mai rezista nepedepsiti Sifiliticul si Spondilimanul! --- In urma cu cateva luni, am scris ca toate semnele comportamentului eratic al Fuhrerului Bashitler, ne spun ca nebunul a intrat in anul mortii - vechi proverb romanesc. Vedem cat de adevarat este ce'am anticipat. De cateva saptamani, de cand Sifiliticul a inceput un serial al...disimularii PUBLICE, in timpul programului de munka ka "primar", in tot soiul de caractere, am tot vrut sa scriu acelasi lucru despre Ferentaranul narcomaniac - sigur, ireversibil, a intrat, si asta, in anul mortii. "Tursimul"(decadenta morbida) pe care guitza el ca'l promoveaza, il va duce'n in trei locuri posibile - la balamuc, la Jilava sau la Hades, ca tot ii place lui sa tzopaie greceste. In ce'l priveste pe Spondiliman, e si el inclus in procesul pe rol al banditilor ce au 'retrocedat' Kustendgea, ca pe mosia lor, criminalilor imobiliari - e vorba de un prejudiciu de 300 milioane euro. Sigur, va fi si el TERMINATI de justitia ce a inceput sa lucreze cat de cat, sub presiunea Jewropenilor, dupa 29 Iulie, cand Bashitler va reveni in forta, pe tronul...fuhreral(pungasilor, ati crezut c'am vrut sa scriu...tronul lui Hades).