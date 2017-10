Mişcări de trupe în administraţia locală. Cine a promovat în noi funcţii

Mișcări de trupe în administrația locală. Cine a promovat în noi funcții

Numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri a fost unul din cele 58 de proiecte de hotărâre votate, ieri, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța. Astfel, noii membri ai CA sunt Gheorghe Nicolae, Virgil Stan, Mariana Pârvu, Daniel Hristu și Ioan Solomon.Vicepreședintele Consiliului Județean cu atribuții de președinte, Cristinel Dragomir, a declarat: „Astăzi (n.r. - miercuri, 2 septembrie), am validat acest raport și membrii comisiei. De acum înainte, ei vor răspunde pentru activitatea regiei. Consiliul de Administrație va stabili criteriile pe care va trebui să le îndepli-nească noul director”.Astăzi, la ora 11, se va întruni primul CA al RAJDP. Și liderul grupului liberal, George Măndilă, a subliniat că regia ar trebui să-și facă treaba astfel încât să nu mai avem probleme pe drumurile județene.În cadrul ședinței ordinare de ieri a Consiliului Județean, alte proiecte care s-au votat au făcut referire la încetarea a cinci mandate de consilieri județeni. Este vorba despre Nicolae Stelian Fronescu și Petrică Munteanu (PSD), George Ciprian Ulmeanu (PC), Dumitru Beldivan și Ioan Albu (liberali).Dumitru Coiciu, director adjunct al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța, fost consilier județean în mandatul 2008-2012, vine în locul lui Petrică Munteanu, mandatul lui Fronescu, decedat în urmă cu o lună, i-a revenit liberalei Luminița Iuruc, iar următorii social democrați care au completat, ieri, funcțiile rămase vacante sunt Alexandru Ionescu, Veronica Adriana Gheorghe și Marian Ciprian Albu. Astfel, în urma depunerii jurământului, rândurile consi-lierilor prezenți în sală s-au îngroșat, de la 31 ajungându-se la 36 de aleși județeni.Tot ieri, din cele 59 de proiecte de hotărâre, unul a fost retras de pe ordinea de zi. Este vorba de cel privind aprobarea tarifelor pentru deszăpezire și combaterea lunecușului pentru iarna 2015-2016 ce vor fi aplicate de RAJDP Constanța, în calitate de operator în relația cu Consiliul Județean. Vicepreședintele CJC cu atribuții de președinte, Cristinel Dragomir, a declarat că proiectul a fost trimis înapoi din cauză că „nu este în regulă ca prețurile finale să fie mai mari decât cele practicate anul trecut, în condițiile în care motorina s-a ieftinit”.Spitalul, prioritatea zero a CJC Cristinel Dragomir a mai declarat, în plenul ședinței de ieri, că Spitalul Județean Constanța este prioritatea zero a instituției pe care o reprezintă: „Spitalul Județean nu se poate închide! Ne batem la minister să obținem finanțare. Dorim să terminăm secțiile de Pediatrie și Chirurgie. Avem bani aprobați pentru secția de Neurologie”.