Mişcarea Populară la Constanţa: ce partide îşi dau mâna pentru a-l înlătura pe Mazăre

Pentru contestatarii mei

Oare credeti ca am uitat faza cind Tariceanu atragea atentia ca nu pot creste pensiile iar Basescu si Boc sustineau contrariul? Ca sa muncesti trebuie sa ai unde, ori au avut grija sa falimenteze si sa vinda toate obiectivele economice care mergeau. Teoretic pe noi nu trebuia sa ne afecteze criza pentru ca nu depindeam de export dar am facut multe imprumuturi nejustificat asa ca ne-am indatorat pe multe generatii. Am desfiintat si comasat scoli iar acum nu avem spatii pentru clasa 0. Au eliminat cele 2 pensii ,,nesimtite,, si au inventat un nou mod de calcul al pensiilor celor din aparare , ordine publica si siguranta, care a ridicat numarul ,,pensiilor nesimtite,, la citeva mii iar costurile au crescut cu peste 80 milioane euro. Acum se pregatesc sa vinda si Hidroelectrica pentru ca aduce profit statului, iar profitul trebuie sa fie la privati. In conceptia lor, profit trebuie sa faca doar firmele private, statul trebuie sa aiva numai datorii. Singurul lucru cu care ne-a afectat criza mondiala este ca cei ce au lucrat in strainatate nu mai au loc de munca si nu au mai trimis bani acasa. Asta tot lui Basescu trebuie sa-i multumim ca a dus o politica externa de rahat. Pe cine alegem pe plan local? Cine imi garanteaza mie ca se tine de promisiunile din campania electorala? Domnul Arion are dreptate.Pina acum m-au mintit toti asa ca propuneti voi unul care sa faca ce-i dicteaza constiinta si alegatorii si nu partidul si sponsorii din campanie.