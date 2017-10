Mişcarea de centru-dreapta s-a născut la Constanţa, împotriva lui Mazăre

Alianța lui Chiru a deschis calea

Mișcarea de centru-dreapta s-a născut la Constanța, împotriva lui Mazăre

Președintele PDL Constanța, Christian Gigi Chiru, susține că e necesară coagularea forțelor politice de centru-dreapta, așa cum există și o coagulare a forțelor de centru-stânga.„Eu sunt unul dintre promotorii acestei coagulări deoarece am încheiat încă de la alegerile locale Alianța pentru Constanța. Pentru acest lucru am fost chiar criticat de unii oameni din filiala constănțeană, nu și de cei de la București care acum pun în practică acest lucru. Pot spune chiar că am anticipat această mișcare pe care eu am experimentat-o în iunie când am încheiat protocolul de alianță cu PNȚCD Constanța și am candidat sub aceeași siglă”, a declarat Christian Gigi Chiru.El a mai adăugat că, pentru alegerile din toamnă este absolut necesar să existe o coagulare a forțelor de centru-dreapta, așa cum există, pe cealaltă parte, o coagulare a forțelor de centru-stânga, doi poli de care România are nevoie.„E firesc ca românii să aibă la vot cele două opțiuni majore, o opțiune de centru-stânga și o opțiune de centru-dreapta”, a explicat Chiru.În ceea ce privește încheierea unui nou protocol la nivel local, președintele Organizației Județene a PDL Constanța, Christian Gigi Chiru, a spus că au existat ceva discuții și, din punctul lui de vedere, dacă există comunicare lucrurile trebuie să iasă bine.„Dacă între noi va exista comunicare și respect reciproc lucrurile vor sta foarte bine. Sunt în relații foarte bune cu președintele PNȚCD Constanța, Tudorel Chesoi, am purtat discuții și cu președintele filialei Noua Republică de la Constanța, Cătălin Anghel, urmează să-l cunosc, atunci când va exista, și pe cel de la partidul care va fi înființat de Mihai Răzvan Ungureanu”, a mai spus Christian Gigi Chiru.În ceea ce privește împărțirea mandatelor de parlamentari pe co-legii, el a precizat că, deocamdată, nu poate discuta despre acest subiect până ce nu va fi încheiat un protocol cu ceilalți parteneri.Platforma de centru-dreapta și-a lansat manifestulÎn cursul zilei de ieri, PDL, PNȚCD, Partidul Noua Republică, Inițiativa Civică de Centru Dreapta, Fundația Creștin Democrată (FCD), forțe civico-politice reunite în scopul formării unei alianțe electorale de centru-dreapta pentru alegerile parlamentare din acest an, au lansat manifestul politic „Români, sus inima! România are viitor”.Ceremonia de semnare a manifestului s-a desfășurat la sediul Fundației Creștin Democrate din București în prezența pre-ședinților PDL, Vasile Blaga, ICCD, Mihai-Răzvan Ungureanu, PNȚCD, Aurelian Pavelescu, PNR, Mihail Neamțu, și FCD, Adrian Papahagi.Printre altele, în textul manifes-tului se propune societății româ-nești o platformă politică articulată în jurul valorilor de centru-dreapta.„Suntem animați de orientările doctrinare ale dreptei populare europene, în pluralitatea sa de opțiuni creștin-democrate, conser-vatoare și liberale. În centrul plat-formei se află o alianță electorală între partide. Aceasta este sprijinită de organizații neguvernamentale menite să capteze suflul civic de centru-dreapta existent la toate nivelurile societății românești. Scopul nostru imediat este câști-garea alegerilor parlamentare”, se afirmă în manifest.Ca obiective pe termen mediu și lung, misiunea „dreptei unite” este cea de consolidare a statului de drept, „justiție pentru toți și prospe-ritate pentru fiecare”.