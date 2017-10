Mirel Palada vrea să se împace cu Mihai Goţiu. Senatorul USR refuză: "Ne vedem la Tribunal!"

Mirel Palada vrea să se împace cu Mihai Goțiu. Senatorul USR refuză: "Ne vedem la Tribunal!"

Sociologul Mirel Palada vrea să se împace cu senatorul Mihai Goțiu, de la USR. În acest sens, fostul purtător de cuvânt al Guvernului Ponta i-a adresat senatorului USR o scrisoare prin intermediul Facebook.Reamintim că Palada l-a agresat pe Goțiu, cu aproape o lună în urmă, în studioul unei televiziuni.După ultimele declarații ale lui Mihai Goțiu însă, o împăcare pare imposibilă. Politicianul și-a ridicat săptămâna trecută certificatul medico-legal de la INML și a anunțat că nu va renunța la procesul împotriva lui Mirel Palada.„Domnule Palada, ne vedem la tribunal! Astăzi am ajuns la IML de unde mi-a fost eliberat certificatul medico-legal care face dovada agresiunii lui Mirel Palada. Apoi am mers cu certificatul și l-am depus la Poliția Sectorului 1 București (unde am depus și plângerea penală pentru ultraj, pe data de 14 septembrie). De aici, certificatul va fi expediat la Parchet (sper că a și fost trimis între timp) și, din acest moment, nu mai există niciun motiv pentru procurori să mai amâne începerea urmăririi penale. Vă dau asigurări, o dată în plus, că nu-mi voi retrage plângerea penală și că nu se pune în discuție varianta împăcării părților. Pentru că e necesar ca politicienii să-și asume răspunderea acțiunilor lor și pentru că cetățenii români trebuie să-și recapete încrederea în Justiție”, a anunțat vicepreședintele Senatului, senatorul Mihai Goțiu.Mirel Palada se pare că dorește să evite o întâlnire la tribunal cu politicianul și în acest sens i-a adresat o invitație la discuție: „Dle Goțiu, vă întind o mână adversă și vă propun ca, după ce ne strângem mâna, să ne așezăm la masă împreună și să invităm și pe alții să se așeze la masă cu noi. Vă propun o dezbatere publică privind rolul violenței în viața publică. Violența fizică. Violența verbală. Violența simbolică. Violența de idei”.