Mircea Titus Dobre infirmă că măsurile de relaxare fiscală nu ar fi sustenabile

Deputatul PSD Mircea Titus Dobre a infirmat faptul că măsurile de relaxare fiscală prevăzute în noul Cod fiscal nu ar fi sustenabile.„Principala temere este deficitul de 2,5% din PIB în 2016 datorită efectelor de multiplicare a măsurilor adoptate. Acest 2,5% din PIB nu este periculos și nu va afecta stabilitatea macroeconomică. Foarte mult depinde de capacitatea de negociere a unui nou MTO (Medium Term Objective - Obiectivul bugetar pe termen mediu), potrivit pentru economia României, prin activarea dreptului conferit de Reglementarea 1466/1997 a Consiliului Uniunii Europene ce permite actualizarea MTO-ului la trei ani”, a declarat parlamentarul social democrat.Mai mult, subliniază Dobre, România nu are dificultăți de finanțare a acestui deficit deoarece se finanțează la costuri mici, se poate și mai mici, după această criză din Grecia.„O altă rezervă de finanțare poate veni din raționalizarea mai bună a cheltuielilor cu bunurile și serviciile, deoarece în ultima execuție bugetară a fost o scădere a acestora cu 5,5% față de anul trecut. Un plus de 1 miliard euro doar din îmbunătățirea colectării și reducerea evaziunii fiscale în primele cinci luni ale acestui an crește nivelul de sustenabilitate al finanțelor publice”, a declarat Dobre.Membru în Comisia de Buget Finanțe din cadrul Camerei Deputaților, Mircea Titus Dobre întreabă: „De ce România ar fi nesustenabilă în condițiile unui deficit de 2,5% din PIB și o datorie brută guvernamentală de 40% din PIB, iar Irlanda, cu un deficit bugetar estimat la 3,1% din PIB, cu o datorie de 108% din PIB, Spania, cu un deficit bugetar de 3,7% din PIB și cu o datorie de 103% din PIB, Franța, cu un deficit bugetar estimat de 4,1% din PIB și o datorie publică de 98% din PIB, Portugalia, cu deficit 2,8% din PIB și o datorie publică de 124% din PIB, Marea Britanie, cu un deficit bugetar de 3,6% din PIB și o datorie brută de 91% din PIB, ar fi cu toate sustenabile?”.