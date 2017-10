Mircea Geoană participă la lansarea Cluster-ului Maritim de la Marea Neagră

Sub auspiciul Înaltului Reprezentant al Guvernului României pentru Proiecte Economice Strategice și Diplomație Publică, astăzi, are loc, la Prefectura Constanța, lansarea Cluster-ului Maritim de la Marea Neagră. Discuțiile se vor axa pe două subiecte importante: creștere economică, investiții și durabilitate (inclusiv locuri de muncă și strategii ale forței de muncă) ca rezultat al activităților economice ale industriei navale și Securitate și Energie în zona Mării Negre. La eveniment participă și René Berkvens, CEO Damen Shipyards Group dar și Mircea Geoană.Printre vorbitorii și participanții la eveniment sunt incluși reprezentanți de rang înalt ai Guvernului României, autoritățile portuare, reprezentanți ai administrației locale, precum și reprezentanți ai firmelor de consultanță precum McKinsey & Company sau PwC România, reprezentanți ai Asociației Constructorilor de Nave Românești (ANCONAV) și cei mai importanți actori economici din infrastructura maritimă, din companii de consultanță și din companii de petrol și gaze.Romania Gateway Unit a fost lansată sub egida Guvernului României și inspirată de ediția din 2013 a Forumului de la București, organizat de Institutul Aspen, cel mai mare eveniment internațional din România care adresează nevoile economice și strategiile politice ale decidenților politici din regiunea dintre Marea Adriatică, Marea Neagră și Marea Caspică. Înființarea unității Romania Gateway Unit crează spațiul instituțional pentru cooperarea public-privată fără precedent și coordonarea în vederea dezvoltării investițiilor pe scară largă.