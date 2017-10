Mircea Geoană nu renunţă la şefia Senatului

Mircea Geoană nu renunță la șefia Senatului

Luni, 07 Noiembrie 2011.

Mircea Geoană a declarat că nu renunță la șefia Senatului. El a arătat că nu acceptă "decizii aiurite" ca cea de azi si apreciază că se încearcă "oferirea pe tavă actualei puteri funcția de președinte al Senatului'. "Să mă bată Dumnezeu dacă înțeleg care este calculul din spatele acestei decizii. (...) Pur și simplu nu am primit niciun reproș efectiv, am senzația că vizita mea în America e ceva neobișnuit pentru cineva", a adăugat Geoană. El a menționat că este posibil să fi deranjat anunțul referitor la candidatura la prezidențiale. "Nu am făcut altceva decât să respect protocolul USL - care spune ca cel mai bine plasați candidați în sondaje să candideze la președinție", a mai menționat acesta.