Mircea Geoană îl critică pe Iliescu

Mircea Geoană a declarat că președintele de onoare al PSD Ion Iliescu are o problemă în a accepta orice alt lider al partidului în afară de el însuși, fiind vorba despre „răutate adunată în timp”.„Este o dificultate pe care domnul Iliescu o are cu a accepta oricare alt lider al partidului în afară de domnia sa. Când era Adrian Năstase președintele partidului, etichete și atacuri mai mult sau mai puțin directe, dar dureroase, și care au dus la pierdere de imagine și de voturi. Când am fost eu, nu mai discut, eu măcar am avut curajul să îl înfrunt în bătălie directă și să îl înfrâng. Acum Victor Ponta, pe care l-a susținut. Este cel puțin ciudat și extrem de prost perceput de public când Ion Iliescu și Roberta Anastase spun practic același lucru, că Victor Ponta nu ar suficient pregătit pentru a fi prim-ministru și domnul Năstase ar fi poate un prim-ministru mai bun”, a spus Geoană.