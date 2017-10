Mircea Geoană, exclus din PSD: "Adio, tovarăşi!"

2

de la Hasotti citire

Acuzatiile lui Geoana la adresa PSD nu sunt noi.A repetat ceea ce Hasotti a spus mai demult despre PSD.Astfel,in cuvantarile sale din Parlament,Hasotti declara in oct..2002 :"In conditiile in care caracatita rosie pesedista sugruma intreaga administratie,mosiile baronilor pesedisti se intind pe harta tarii,iar functionarii guvernamentali si intreg partidul strang de zor milioane de dolari pentru ei si pentru PSD".In oct.2003 : " Marile nenorociri ale Romaniei post-decembriste sunt legate de PSD,indiferent de ce denumire a purtat.Mineriadele,cazurile de coruptie,Bancorexul,Banca Agricola,etc,toate apartin PSD". Martie 2004 :"Nu au teama de lege,nu au rusine...Sunt specia ciocoilor numiti pesedisti,sau baroni.In fruntea lor Adrian Nastase".Aprilie 2004: " PSD reprezinta tot ce poate fi mai perfid,malefic si ipocrit....Am acuzat si acuz PSD de tradarea interesului national,de subminarea economiei nationale,de atentat la democratie,de atentat la identitatea romanilor.PSD este un partid fara Dumnezeu,fara credinta,fara rusine,fara lege" Hasotti ,prin intrarea in USL a dovedit ca este lipsit de demnitate si convingeri,lipsit de scrupule si caracter,gata de orice compromis ca sa supravietuiasca politic,.