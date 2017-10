Mircea Geoană dorit de uneperiştii constănţeni în partid

Mircea Geoană dorit de uneperiștii constănțeni în partid

Zvonurile privind o eventuală trecere a lui Mircea Geoană în UNPR nu sunt confirmate de către conducerea partidului de la nivel național. Președintele UNPR Constanța, George Lipoveanu, a participat la sărbătorirea a 120 de ani de la nașterea lui Spiru Haret și a 20 de ani de la înființarea Universității care îi poartă numele ce a avut loc la București. În timpul evenimentului, liderul UNPR din județ a purtat o serie de discuții cu senatorii partidului, care au dezmințit speculațiile potrivit cărora Mircea Geonă a negociat deja o eventuală trecere în UNPR. Totuși, se pare că Mircea Geoană „are o relație foarte bună cu membrii UNPR, iar mulți dintre membrii partidului au o apreciere destul de mare față de el”. De asemenea, Lipoveanu afirmă că, din punctul său de vedere, Geoană este un om „diplomat” și că ar fi de acord ca acesta să treacă în Uniunea Națională pentru Progresul României. „Cu siguranță mi-aș dori ca domnul Geoană să treacă în UNPR. Dânsul, cu toate defectele sale, pe care le are ca orice om, este o persoană foarte diplomată și are alte calități. Chiar am discutat cu dânsul și am dezbătut aspecte interesante. Acum știți, orice fel de om ai fi, dacă te bagi în mocirla din politica românească, este greu după aceea să ai pe unde să mai scoți cămașa”, afirmă George Lipoveanu.