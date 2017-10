Mircea Geoană: „Constanţa este poarta noului Drum al Mătăsii“

2

Domnul I.R.G.R.P.E.S.D.P. Geoana

Domnul Geoana are o functie foarte complicata.Pentru ca eu nu am tinere de minte,n-am sa-i spun domnul IRGRPESDP Geoana.Il voi numi mai scurt Inalt Prea Strategul Geoana.Se spune ca cea mai buna minciuna este adevarul.Ca sa croiesti o minciuna iti trebuie multa inteligenta.O minciuna adevarata,seamana cu o panza de paianjen.Cand privesti o panza de paianjen,nu-ti dai seama unde se afla nodul sau capul firului.Asa trebuie sa arate si minciuna.Exista foarte putini oameni care stiu sa impletesca minciuni adevarate.Pentru ca Geoana nu are tinere de minte si nici inteligenta,el crede ca cel mai strasnic adevar este minciuna scamosata.Le-a incurcat ordinea,saracul.In primul rand,Mazare se imbraca in tinuta de carnaval pe strada,in primarie in sediul politiei,la congresul pesedeului,etc.El este in carnaval tot timpul.Asta este prima minciuna scamosata.In al doilea rand,discursul de la Bucuresti nu se impleteste cu discursul de la Constanta.Domnul Geoana vorbeste despre crestere economica,si despre investitii.Domnul Cluster Mazare de la Constanta spune ca banii din portul Constanta vor fi investiti in saracie.Mai mult profit inseamna mai multi saraci subventionati.Mai multa saracie inseamna un Pesede fericit. Cine are saraci sa-i creasca,cine nu are saraci,sa-i doreasca ! Daca as fi in locul lui Geoana as evita sa folosesc termenul de "cluster".Cand spun "cluster" gandul ma duce la gasca,la clica.Ati vazut cum arata un "cluster" de capuse in blana unui biet caine ? Ati vazut cum arata un "cluster" de viespi sau un ciorchine de gandaci rosii? Nu am loc aici pentru restul miciunilor inciorchinate de I.R.G.R.P.E.S.D.P. Geoana .In treacat l-as intreba pe domnul I.R.G.R.P.E.S.D.P. Geoana daca stie un primar in Olanda care are 4 mandate legate in "cluster" si daca in Olanda exista "clustere" de baroni locali.Ne mai auzim.