Mircea Geoană cere anchetă după dezvăluirile lui Dan Andronic

Ştire online publicată Miercuri, 12 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Mircea Geoană a scris pe pagina sa de facebook că speră ca măcar acum, după dezvăluirile făcute de Dan Andronic, instituțiile abilitate să cerceteze ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2009.Mircea Geoană este de părere că fraudarea alegerilor prezidențiale din 2009 s-a făcut nu doar cu știrea fostului președinte Traian Băsescu, ci chiar la imboldul acestuia:"Editorialul lui Andronic a stârnit multe reacții. Da, alegerile din 2009 au fost fraudate și cred că totul s-a făcut cu acordul și chiar la imboldul lui Băsescu. Am spus asta încă de atunci, când am sesizat Curtea Constituțională și am trimis camioane de documente cu dovezi. Miza era extrem de mare, românii având de ales între vechiul mod de a face politică și o echipă de lideri tineri (eu, Antonescu, Iohannis). Cine a făcut parte din gașcă - un grup organizat care se lupta și se luptă pentru supraviețuire și care a schimbat voința poporului - nu știu cu siguranță, așa că nu voi face referire la nume. Dar, din respect pentru români, sper ca măcar acum instituțiile abilitate să cerceteze ce s-a întâmplat. Provocarea este și pentru PSD. Și aici nu e vorba despre Mircea Geoană, ci despre candidatul partidului. A face lumină asupra unui moment tenebros din trecut nu este doar un gest reparatoriu, ci o investiție într-o Românie cu adevărat democratică", a scris Mircea Geoană pe pagina sa de facebook.Chiar și fostul președinte Traian Băsescu recunoaște că alegerile din 2009 au fost fraudate, dar susține cu vehemență că acest lucru s-a întâmplat fără știrea sa:"Codruța Kovesi cred că avea vreo 29 de ani și am numit-o procuror general, adusă de la Sibiu. Pe Coldea era maior și l-am făcut prim-adjunct SRI cu gradul de maior. (...) Vă imaginați că oamenii ăștia și-ar fi putut vreodată permite să spună domnule președinte, la această masă stă tot stafful, noi va garantăm al doilea mandat?! Că-i umflam, le umpleam botul de sânge pe loc!", a declarat Traian Băsescu la România TV.Potrivit lui Dan Andronic, Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea sunt două dintre personajele care au pus umărul la victoria lui Traian Băsescu în alegerile prezidențiale din 2009, rolul lor fiind evident în seara turului decisiv:„Eram euforic, îl sun pe Gabriel Oprea Îi spun care-i rezultatul, îl știa și el. Gabriel Oprea îmi zice: „Vino repede încoace, avem nevoie de tine!”. Întreb unde, îmi spune că la el acasă. Am înțepenit. Acolo era Statul! În acel birou se găseau George Maior, directorul SRI, Florian Coldea, prim-adjunctul SRI, Laura Codruța Kovesi, procurorul general al României, Gabriel Oprea, fost ministru de Interne și încă o persoană înaltă pe care nu o cunoșteam. Voturile din diaspora. Aici, Florian Coldea avea multe date și cifre, dar și George Maior primea informații. Cred că, atât cât am stat eu acolo, Kovesi a primit cel puțin două telefoane la care a răspuns: „Da, domnule Președinte”. După care ieșea din încăpere și continua discuția. În mod evident, Kovesi era o parte importantă a grupului, înțelegeam din modul în care punea întrebările referitoare la acțiunile ce se pot întreprinde. Au rămas în acea încăpere Laura Codruța Kovesi, George Maior, Florian Coldea, Gabriel Oprea…Oamenii care au făcut posibilă victoria lui Traian Băsescu în 2009", sunt destăinuirile făcute de Dan Andronic în legătură cu noaptea alegerilor din 2009.