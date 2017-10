Mircea Dobre, noul viceprimar al Constanţei. Ce planuri are

Mircea Dobre, noul viceprimar al Constanței. Ce planuri are

Consilierul local de la PSD Mircea Dobre a fost ales, ieri, de către colegii săi din cadrul Consiliului Local Municipal Constanța, în funcția de viceprimar al Constanței. Votul a fost secret, iar investirea a avut loc în urma celor 18 voturi „pentru”, în timp ce alte patru voturi au fost anulate. Până ieri, Primăria Constanța avea doar un viceprimar, în persoana social-democratului Costin Răsăuțeanu.„Mircea Dobre a fost propunerea mea pentru funcția de viceprimar al Constanței. Consider că posedă experiența necesară îndeplinirii atribuțiilor care îi revin și este cunoscut ca un om exigent. Așa va exista și un echilibru între cei doi viceprimari, omul bun și omul rău, lui Mircea Dobre revenindu-i cea de om rău”, a spus, zâmbind, primarul interimar Decebal Făgădău.El a mai adăugat că va avea o ședință cu cei doi viceprimari, în care se va stabili exact de ce domenii se va ocupa fiecare dintre ei.„Voi avea o ședință cu cei doi viceprimari și o să stabilim exact de ce domenii se va ocupa fiecare. Ținând cont de experiența sa, cred că Mircea Dobre se va ocupa de finanțe, spații verzi și salubrizarea orașului”, a spus Decebal Făgădău.La rândul său, noul viceprimar Mircea Dobre a declarat că, la sfârșitul mandatului său, care va avea loc peste trei luni, vrea să se cunoască curățenia în oraș, motiv pentru care va analiza cu atenție sporită derularea contractului dintre municipalitate și firma Polaris. În plus, el a adăugat că are în plan și un alt mod de abordare a angajaților din Primăria Constanța, dar și infrastructura localității. În altă ordine de idei, Dobre a recunoscut că, în calitate de consilier local, nu a depus un raport de activitate, așa cum prevede legea.Funcția ocupată de Mircea Dobre a rămas vacantă după ce Gabriel Stan și-a dat demisia din Consiliul Local Municipal Constanța.