Mircea Banias susţine că este nevoie de descentralizare, şi nu de monopol şi abuz de putere

Mircea Banias susține că este nevoie de descentralizare, și nu de monopol și abuz de putere

Ştire online publicată Marţi, 18 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Liderul PD-L Constanța, candidat pe colegiul nr. 4 la Senat, se află la prima confruntare cu electoratul. Mircea Banias, fost director al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, a intrat în competiția electorală „din responsabilitate față de Partidul Democrat Liberal, față de constănțeni și față de mine ca politician, pentru a-mi pune în practică proiectele și pentru că a sosit timpul să accesez latura activă a vieții mele politice”. - Ați declarat, într-un interviu acordat la jumătatea lunii septembrie, că decizia de a candida pentru un mandat de senator nu a fost „o decizie de impuls”. Totuși, ce anume v-a determinat, concret, să intrați în această cursă electorală, ținând cont de faptul că, până la preluarea funcției de președinte al Organizației Județene a PD-L Constanța, nu ați ieșit prea mult în față în plan politic? - Putem să reluăm discuția de unde a rămas la jumătatea lunii septembrie… E adevărat, nu o decizie de impuls, ci impulsul de a mă implica direct a generat decizia mea de a candida pentru funcția de senator în Parlamentul României. Preluarea funcției de președinte al Organizației Județene Constanța a fost o confirmare a faptului că a sosit momentul să pășesc în zona aplicată, concretă, de acțiune a valorilor și convingerilor mele politice. În privința vizibilității mele în plan politic, precum și dincolo de aceasta, în general sunt omul care preferă să acționeze decât să vorbească, iar în politică nu am intrat ca să devin vizibil, ci ca să fiu util și pentru că am convingerea că cei tineri trebuie să se implice cu adevărat dacă vor ca România să se schimbe. Eu sunt de principiul lui J. F. Kennedy care spunea că înainte de a te întreba ce face țara pentru tine, e bine să te întrebi ce faci tu pentru țară. Așa că am decis să întreprind acțiuni care să îmi aducă împăcarea că mi-am făcut datoria, că m-am implicat și am pus umărul la schimbarea în care cred cu adevărat. M-am înscris în această luptă electorală deopotrivă din responsabilitate față de Partidul Democrat Liberal, față de constănțeni și față de mine ca politician, pentru a-mi pune în practică proiectele și pentru că a sosit timpul să accesez latura activă a vieții mele politice. - PD-L pune accentul, în programul de guvernare propus, pe descentralizare. Cum veți proceda, astfel încât să acționați, în calitate de senator de Constanța, în beneficiul constănțenilor, în ciuda faptului că, se înțelege, comunicarea cu actuala administrație locală nu va fi tocmai una lipsită de tensiuni? - Aici am un avantaj competitiv dat chiar de structura mea umană în primul rând, completată de profilul meu politic. Sunt un om cu inima ușoară, nu am o fire conflictuală și, oricât de grea ar fi situația, rezolv întotdeauna lucrurile cu calm, cu răbdare, cu tact și perseverență. Cred în comunicare și în argumente, apelez întotdeauna cu încredere la ele. În completarea acestor detalii care țin strict de firea mea, din poziția de senator voi avea avantajul unui cadru legislativ care îmi va sprijini eforturile de a servi interesele constănțenilor și, în ultimă instanță, exact pentru asta lupt acum și voi lupta din Parlamentul României, pentru ca acolo unde este lege, să nu fie tocmeală. Cu legi bune, corecte, care să țină cu cetățenii și cu un guvern competent care să ducă România în Europa ca standard de viață, nu doar ca delimitări geografice, există toate premisele ca descentralizarea să funcționeze exclusiv în sensul bun al cuvântului, fără a se traduce prin monopol și abuz de putere, ci aducând beneficii concrete locuitorilor orașului și județului Constanța. Acolo unde nu există argumentul legii, descentralizarea își diluează efectele pozitive, iar eu am ales să mă afiliez unei grupări politice ca PD-L, care va ține întotdeauna cu cetățeanul. - Spuneați, de asemenea, că nu veți face campanie pentru „povești cu insule plutitoare”. Concret, pentru alegătorii dumneavoastră (colegiul cu numărul 4 de la Senat) cu ce propuneri, cu ce proiecte veniți? - Proiectele mele sunt în primul rând soluțiile anticriză din programul de guvernare 2009-2012 al Partidului Democrat Liberal și fiecare dintre ele va schimba concret viața copiilor, tinerilor și persoanelor de vârsta a treia din Constanța și din întreaga Românie. Strict pentru colegiul în care candidez am în vedere proiecte care să reprezinte soluții pentru familiile de navigatori, activi și pensionari, pentru îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul transporturi navale și infrastructură portuară, pentru promovarea investițiilor în domeniul portuar și protecția mediului (păstrarea și dezvoltarea spațiilor verzi, stoparea eroziunii zonei costiere). Am, de asemenea, un proiect în domeniul educației, pe principiul școală după orele de curs, intitulat „Singur acasă”. Acest proiect presupune ca învățământul tradițional să preia din metodologiile de învățământ alternativ ideea de școală după orele de clasă. Viitorul acestei țări nu va putea fi unul bun dacă nu vom avea grijă de familie, de copii, dacă nu vom găsi soluții la problemele familiilor în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate, ale familiilor monoparentale, ale celor cu părinți foarte ocupați și ale familiilor de navigatori. Proiectul „Singur acasă” este gândit în două componente: una susținută de către stat, adresată familiilor cu posibilități restrânse, și una pentru familiile cu posibilități materiale bune, care va oferi servicii contra cost. Proiectul școală după școală „Singur acasă” va avea în vedere atât instruirea copiilor conform programei de învățământ, cât și preocupări extrașcolare ale acestora, cu caracter vocațional și de relaxare. - Mulți dintre candidații la alegerile parlamentare dezvoltă această tendință de a se legitima într-un fel prin discursuri de genul „voi face, voi iniția, voi susține”…. Prea puțini se raportează la ceea ce au făcut deja. Ce ne puteți spune din acest punct de vedere? Cu ce se legitimează candidatul PD-L Mircea Banias, la fotoliul de senator pe colegiul nr. 4, în fața alegătorilor constănțeni? - În ce privește alegerile parlamentare, prin forța lucrurilor sunt în situația de a vorbi exclusiv de perspective și proiecte de viitor, pentru că nu am mai fost în Parlamentul României, este prima dată când candidez. O garanție este însă experiența mea profesională și managerială, precum și actuala poziție de președinte al PD-L Constanța. Peste tot pe unde am trecut, am îndeplinit obiectivele pe care mi le-am asumat, cu excepția situațiilor în care am fost împiedicat să fac acest lucru. Din fericire, nu au fost multe astfel de episoade, dar plecarea mea de la conducerea Administrației Portului Constanța este un exemplu grăitor în acest sens, dat fiind faptul că am fost schimbat pe considerente politice, de cei care, veniți la putere, au considerat că nu mai contează nimic decât să se instaleze peste tot. Viitorul senator Mircea Banias se legitimează cu actualul președinte Mircea Banias care a făcut curățenie în echipa PD-L de la Constanța și în profesionistul și familistul Mircea Banias care crede cu convingere că România modernă înseamnă echilibrul individului cu societatea, cu familia și cu propria sa persoană. - Care este argumentul cel mai puternic pe care mizați în această campanie, în scopul de a-i convinge pe oameni că sunteți cel mai bun pentru a-i reprezenta în Parlamentul României? - Competența este argumentul cu care vreau să atrag ștampila către poziția 5, la care mă aflu pe buletinul de vot. Știu că oamenii au nevoie de schimbare și că așteaptă specialiști care să știe cum să le creeze mediul potrivit pentru o viață onorabilă, decentă, demnă de Europa anului 2009. Vreau ca cetățenii din Colegiul 4 Senat în care candidez să înțeleagă că Mircea Banias este comandantul de cursă lungă care știe ce înseamnă decizia, siguranța gesturilor și a acțiunilor, tăria de caracter, profesionalismul și, nu în ultimul rând, precizia de a ajunge întotdeauna la destinație și șansa de a nu uita niciodată de unde ai plecat, de a te întoarce întotdeauna acasă. Sunt cel mai bun și pentru că am susținerea Partidului Democrat Liberal, singurul cu o platformă coerentă, susținută cu acțiuni, cifre și soluții concrete, precum și a viitorului prim-ministru al României, Theodor Stolojan. Oamenii trebuie să înțeleagă că sunt cel mai bun pentru că țin cu ei, gândesc și simt ca ei, am de la România aceleași așteptări ca și ei. Nu le cer să voteze cu mine, le cer să voteze cu ei, la ei să se gândească atunci când vor decide pe cine trimit în Parlamentul României. Am încredere maximă în discernământul celor care ne vor vota.