Mircea Banias şi Jean Paul Tucan au îngropat securea războiului din ALDE Constanţa

Mircea Banias și Jean Paul Tucan au îngropat securea războiului din ALDE Constanța

În cursul zilei de sâmbătă, Delegația Permanentă Teritorială ALDE Constanța s-a reunit într-o ședință. În cadrul întrunirii, toate deciziile de excludere din partid sau retrageri de sprijin politic pentru unii dintre aleșii locali luate, în urmă cu o lună, de cei care îl susțin pe Călin Popescu Tăriceanu, în lipsa președintelui organizației, deputatul Mircea Banias, au fost anulate.Totodată, Delegația Permanentă Teritorială ALDE Constanța a votat lista cu delegații pentru Congresul Național ce va avea loc la sfârșitul acestei luni. În plus, la ședință, toți delegații au votat pentru susținerea lui Tăriceanu la șefia ALDE.„Eu am spus-o de mult că domnul Tăriceanu mi se pare cea mai potrivită persoană să ocupe funcția de președinte. Ce am reclamat eu, și îmi păstrez opinia, este că lucrurile trebuia să fie organizate altfel. Dar asta este o chestiune care se va lămuri în zilele următoare și, evident, nu am nicio îndoială că și colegii mei vor respecta ce se va hotărî săptămâna viitoare, în instanță”, a declarat deputatul Mircea Banias, vicepreședinte ALDE la nivel național și președinte ALDE Constanța.În ceea ce privește disputa dintre cele două tabere care se formaseră la nivelul ALDE Constanța, una care îl susținea pe Tăriceanu și alta care îl susținea pe Daniel Constantin, Banias a explicat că au fost niște dispute politice, însă toți își doresc ca ALDE să devină un partid puternic.„Cel mai periculos pentru partidele politice este să lași orgoliul să conducă. Nu am fost certați niciodată. Au fost niște dispute pe care le-am discutat împreună și am ajuns la concluzia că toți ne dorim ca partidul să meargă înainte și să devină mai puternic. O dispută în interiorul partidului nu aduce beneficii nimănui. Părerea mea e că noi toți ținem la ALDE și vrem să crească și să devină un partid și mai important decât este acum. Există în continuare o controversă în legătură cu Delegația Permanentă, e și o chestiune care va fi tranșată în instanță, săptămâna viitoare. Toți membrii ALDE își doresc să fie un Congres în care să se aleagă o conducere unică”, a mai spus Mircea Banias.La rândul lui, Jean Paul Tucan, vicepreședinte ALDE la nivel național, a lămurit faptul că deciziile luate la ultima delegație de la Constanța s-au șters cu buretele.„Nu mai este cazul de excluderi. Avem un singur proiect comun, să avem un Congres, un președinte unic și cât mai mulți la această masă. Nu vor mai exista sancțiuni în partid și nu vor urma excluderi, așteptăm Congresul, vom avea un președinte. Nu vom avea dispute până la Congres și sper că nici după Congres și să avem o sală plină, cu colegi care se înțeleg și se va merge minunat”, a spus Jean Paul Tucan.v v vLa sfârșitul lunii trecute, Jean Paul Tucan îi aducea fel și fel de acuze lui Mircea Banias, printre altele, spunând că acesta nu se poartă ca un lider, ci ca un șef de SRL.„Statutul ALDE a fost călcat, în repetate rânduri, în picioare și toți membrii s-au simțit, cumva, revoltați și înșelați. Nu cred că este normal ca un președinte de filială, căruia i-am acordat sprijinul ca să ajungă într-o funcție de demnitate înaltă, să se comporte precum un proprietar de SRL. Mircea Banias a încălcat, în mod repetat, statutul, punându-l pe domnul secretar Mangiurea să falsifice procesele-verbale de ședință, să nu convoace ședințele”, transmitea Jean Paul Tucan.În replică, Mircea Banias spunea că se delimitează de acțiunile diversioniste ale unor colegi de partid, mai exact, „tabăra” condusă de Jean Paul Tucan, apropiat al lui Călin Popescu Tăriceanu.În altă ordine de idei, la ședința de luna trecută convocată de Tucan s-au aplicat mai multe sancțiuni. Printre acestea, se afla și cea privind excluderea din partid a lui Emil Banias, fratele lui Mircea Banias.În contextul în care s-a șters totul cu buretele, Emil Banias rămâne în continuare consilier județean, deoarece, în caz că el ar fi fost exclus din formațiunea politică, automat își pierdea și calitatea de ales județean.