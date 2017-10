Mircea Banias nu mai vrea să fie senator. Ce pregătiri se fac la ALDE Constanţa

2

Doar ne imaginam

Sa ne imaginam ca singurul partid care se afla in opozitie,PNL,va fi eliminat pana in anul 2020,asa cum si-a planificat Tariceanu(Banias la noi).In paranteza fie spus,PDL singurul partid care mai facea opozitie in tara asta a fost desfiintat tot de Tariceanu(Banias la noi).Sa zicem ca ALDE va fi al doilea partid din Romania,ca primul partid nici nu se pune problema.E logic,nu-i politicos.ALDE,un partid nascut din găina pesedista si cocos liberal,un partid care azi bea laptic din biberonul PSD-ului va intra in opozitie.Cui va face opozitie ? PSD-ului bineinteles,partidului care azi il invata sa mearga in Parlament.Astia se joaca de-a partidele asa cum ma jucam eu de-a baba-oarba,in copilarie.Imi imaginez ce va spune Banias in anul 2020.Va spune ca oamenii au incredere in ALDE,ca este coada la usa lui,ca ALDE si PSD va continua o "politica de susținere a populației în SENS POZITIV"(!!..??).Ca in SENS NEGATIV nici nu se pune problema.In plus,ALDE va sustine politica de DEZVOLTARE a SANATATII. Ce frumos,uite un discurs care m-a convins,un discurs de om "inteligent".Imi imaginez cum se vor contrazice Tariceanu cu Ponta si Banias cu Fagadau,pentru ca baietii astia vor fi in "opozitie".Si uite asa PSD a facut doua oua ca sa le mearga bine in viitor.A facut un ou nationalist PRU,ou care l-a pus in cuibul Pesedeului si un ou liberal cu galbenus de pesedist care la pus in cuibul liberalilor ca sa le starpeasca specia.PSD a ajuns o clocitoare,un cuibar cu oua de cuc,pentru alegatorul cuc si in interesul cucilor.Este un partid care sustine populatia cucilor in "SENS POZITIV",bineinteles.Traiasca Partidul Cucilor din Romania !