Mircea Banias face echipă în alegeri cu Remus Cernea şi Mădălin Voicu

9

banias

Nu are ce cauta un traseist in parlamentul Romaniei.Un personaj care umbla numai dupa ciolan(vezi procesele penale in care e implicat si multe alte golanii care le-a facut cat a fost director la APc-cladire cumparata pe nimic,subinchirieri teren conditionat,etc) nu poate fi senator al Romaniei,nu ne poate reprezenta.Sa mearga stagiar pe o nava ca e comandant de nava fara sa fi navigat,brevetul l-a luat cu pile.La prima intalnire cu alegatorii vei avea o mare surpriza,mmai bine lasa-te,te vei face de ras.Eun sfat.