Minorii nu vor mai avea voie pe Facebook. Un deputat de Constanţa pregăteşte legea în acest sens

6

Lege imbecila

Domnul deputat isi face doar imagine. Nu va fi posibil acest lucru. Spre deosebire de Iran, China si Coreea de Nord, Romania este o DEMOCRATIE, si ceea ce el propune se numeste CENZURA!. In plus, am incalca flagarnt o serie de normative europene. Mai degraba s-ar preocupa sa dea mai multi bani la educatie si sa creeze campanii care sa previna genul de incidente pe care le acuza. Doar prin cresterea educatiei ne putem proteja copiii, nu prin legi imbecile si fara sens care nu pot fi aplicate. Like · Reply · 1 min