Ministrul Tudorel Toader: În cel mai scurt timp, desecretizăm arhiva SIPA

vrem ! cerem insistent !

TOTUL ESTE O MASCARADA ! ESTE UN CIRC BINE ORGANIZAT CA NOI, OAMENII DE RAND AI ACESTEI TZARI SA CREDEM MINCIUNILE SI " HAPUL " ACESTA, CA SE FACE CURATZENIE IN TZARA, CARE CURATZENIE, UNDE CURATZENIE, CAND CURATZENIE, NU S-A VAZUT SI NU SE VEDE NIMIC, ADICA NU SE VEDE / SIMTE, NICI O CURATZENIE IN SPATZIUL PUBLIC, POLITIC DE : HOTZI, FURACIUNE SI FURTISAGURILE POLITICIENILOR, ALTORA DIN DIFERITELE DOMENII DE ACTIVITATE SI CHIAR IN BISERICA TUTUROR CREDINTZELOR EXISTENTE IN ROMANIA ?! VREM, NE DORIM CURATZENIE MORALA SI SPIRITUALA, VREM SI DORIM CONFISCAREA AVERILOR : BANII, MASINILE, PALATELE, HOTELURILE, VILELE, TERENURILE AGRICOLE, PADURILE, LACURILE, YAHTURILE SI CE MAI AU ATAT IN TZARA CAT SI IN AFARA TZARII SI ATUNCI BUGETUL ROMANIEI S-AR INVIORA, MARI, TRIPLA SI CHIAR MAI MUUUUULT ! CEI CARE AU DEVALIZAT TZARA SA FIE LIBERI SI PUSI LA MUNCA IN FOLOSUL : TZARII SI POPORULUI ROMAN, NU SA FIE INCHISI IN : INCHISORI SI LA DOMICILIU CA ASTA INSEAMNA CA NOI, ROMANII SA SUPORTAM INSTITUTZIONALIZAREA LOR, IN PENITENCIARE PE BANII NOSTRI, ADICA SA SUFERIM, TOT NOI, POPORUL SI SA NU FIE INCHISI LA DOMICILIU, ADICA CA TRANTORII SA STEA SI SA CLOCEASCA CU MINTEA LOR BOLNAVA, ALTE POTLOGARII ! VREM DREPTATE SI PROSPERITATE POPORULUI ROMAN CARE ESTE IMPOVARAT DE CATEVA DECENII DE MULTZIMEA : IMPOZITELOR SI TAXELOR CARE MAI DE CARE MAI MARI SI TOT MAI MARI !