Ministrul Transporturilor va reface organigrama ministerului

Ştire online publicată Vineri, 28 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Transporturilor, deputatul PNL Relu Fenechiu, a anunțat, duminică, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Iași, că vor fi organizate concursuri pentru toate posturile de conducere din cadrul ministerului și unitățile subordonate, nemulțumit de faptul că a găsit oameni care 'nu știu pe ce lume se află'.Ministrul Relu Fenechiu a declarat că nu se poate face performanță cu oameni slabi, motiv pentru care va reface organigrama Ministerului Transporturilor.Potrivit sursei citate, în primele patru zile de lucru de la Ministerul Transporturilor a constatat că există mari deficiențe în ceea ce privește resursa umană, mai ales în rândul celor care se ocupă de control și de fonduri europene.'Pe 22 decembrie a fost prima zi în care am intrat în minister. Au fost patru zile în care am muncit. Am avut bucuria de a descoperi oameni foarte competenți, dar am avut și dezamăgirea de a găsi oameni cărora n-o să le dau numele tocmai acum de sărbători, dar care nu înțeleg ce caută acolo. În minister este o organigramă stufoasă, cu mulți oameni pe care dacă îi întrebi ce fac, nu-ți pot spune. După ce voi veni cu noua organigramă, organizez concursuri pentru toate pozițiile de conducere. Știu ce înseamnă un om performant și un om slab. Când ceri unor oameni de la un departament niște situații care fac parte din activitatea lor și nu sunt în măsură să le prezinte, e clar că nu știu pe ce lume se află', a afirmat Relu Fenechiu.Ministrul Transporturilor a precizat că pe 3 ianuarie 2013 departamentul juridic din cadrul ministerului va trebui să prezinte situația fiecărei companii sau regii aflate din subordine.