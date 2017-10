Ministrul Sănătăţii, veşti bune pentru Năvodari: „Va deveni staţiune balneo“

Ministrul Sănătății, vești bune pentru Năvodari: „Va deveni stațiune balneo“

Ministerul Sănătății a inclus orașul Năvodari pe lista celor 10 orașe care vor primi statutul de stațiune balneoclimaterică, informea-ză gazetadenavodari.ro.Ministrul Eugen Nicolaescu a menționat faptul că va înainta hotărârea de guvern în cel mult o lună, după ce se vor primi toate avizele necesare. „De aproximativ o jumătate de an, Ministerul Sănătății în colaborare cu Ministerul Turismului lucrează la o reevaluare a activității balneoclimaterice din România. Am cerut Institutului din București să ne facă o reanalizare și drept urmare până acum am aprobat 20 de stațiuni și mai avem încă 10 printre care se află și Năvodari. Sper ca în cel mult o lună să fie gata documentele necesare pentru a putea promova Hotărârea de Guvern”, a declarat ministrul Sănătații, Eugen Nicolaescu.Astfel, în ședința de Consiliu Local din 22 august, aleșii locali din Năvodari au votat un proiect de hotărâre privind propunerea acordării Statutului de Stațiune Balneoclimaterică pentru Orașul Năvodari, proiect inițiat de primarul Nicolae Matei. Edilul ne-a explicat că această dorință a sa mai veche, de a face din Năvodari un oraș turistic de top, ar putea prinde contur abia acum, mai ales că pentru perioada 2014 - 2020 se anunță programe importante de dezvoltare a stațiunilor balneoclimaterice. „Acest statut de stațiune balneoclimaterică va presupune o mai mare atenție acordată de către statul român și de către guvernanți. Năvodariul are un imens potențial turistic și, credem noi, putem îndeplini cu ușurință toate criteriile pentru a fi declarați stațiune balneoclimaterică. Avem pe raza orașului Năvodari multe societăți comerciale, hoteluri și centre turistice care oferă servicii balneo. Noi facem acum toate demersurile necesare pentru a obține acest statut”, ne-a declarat primarul Nicolae Matei.