Ministrul Paul Păcuraru susţine că situaţia pensionarilor s-a schimbat „în mod spectaculos“

Oficial o ducem bine

Ministrul Paul Păcuraru susține că situația pensionarilor s-a schimbat „în mod spectaculos“

Prezent la Constanța, la sfârșitul săptămânii trecute, ministrul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, Paul Păcuraru, a avut o întâlnire cu aproximativ 350 de pensionari cu care a discutat pe marginea problemelor pe care le ridică această categorie socială. Discuțiile cu vârsta a treia s-au desfășurat sâmbătă, la Casa de Cultură, departe de ochii presei, de la Constanța ministrul plecând spre întâlniri similare la Hârșova și Mihail Kogălniceanu. În opinia ministrului Păcuraru, ceea ce s-a schimbat în bine, „în mod spectaculos”, în ultima perioadă este situația pensionarilor, puterea reală de cumpărare crescând. La conferința de presă de sâmbătă, Păcuraru a prezentat în acest sens o situație comparativă între pensiile din 2004 și cele din 2007/2008, ministrul apreciind că s-au înregistrat creșteri substanțiale în ceea ce privește punctul de pensie, ceea ce nu poate decât să îi aducă „o satisfacție foarte mare”. Valoarea punctului de pensie va crește la 541 de lei, începând cu 1 noiembrie, de la 416 lei cât este în prezent, și va ajunge la 581,3 de lei din ianuarie 2008. Pentru a contrazice „Casandrele de la Cotroceni”, ministrul a mai adăugat și faptul că nu au motive de îngrijorare nici beneficiarii ajutoarelor pentru încălzire, cei cărora li s-au mărit pensiile. Aceștia se vor prezenta la întocmirea dosarului cu cuponul de pe luna octombrie. Nici la capitolul „salariul minim pe economie“ nu prea avem de ce să ne plângem, Păcuraru menționând că Executivul are sarcina să asigure un salariu minim raportat la locul pe care îl ocupă România în Uniunea Europeană din punct de vedere al dezvoltării economice. Dacă în 2007 acesta s-a ridicat la 114 euro, ministrul a dat asigurări că în 2008 salariul minim pe economie va ajunge la 140 de euro, valoare ce ne-ar situa în apropierea Țărilor Baltice, „pluton pe care îl reprezentăm din punct de vedere economic în UE”. Vești bune… peste 20 de ani „Față de 2004, salariul minim va crește în 2008 cu 60%, potrivit programului de guvernare, dar nu este posibilă creșterea salariului fără acoperire în producție, în productivitate, în eficiența economică. Din păcate, România nu înregistrează salturi în dezvoltarea tuturor zonelor, chiar dacă ritmul de dezvoltare este pozitiv”, a apreciat ministrul. Păcuraru a mai venit la Constanța cu o veste bună, de această dată pentru angajatori. Începând de anul viitor, contribuțiile sociale vor scădea cu 6%. În bugetul de anul viitor sunt prevăzute și fondurile necesare pentru beneficiarii Legii nr. 578/2004, privind ajutorul pentru soțul supraviețuitor. La capitolul „nerealizări“, se înscriu tichetele de călătorie, pe care guvernul nu le poate compensa financiar, așadar acestea vor avea în continuare destinația inițială. Păcuraru a atins și problema migrației forței de muncă, apreciind că, la momentul la care țara noastră a înregistrat un deficit de locuri de muncă, acest fenomen a fost binevenit. Acum, însă, forța de muncă românească trebuie readusă în țară, în prezent ministrul confirmând deficitul înregistrat la acest capitol. Păcuraru a menționat că Executivul nu exclude nici posibilitatea de a aduce lucrători din Asia și orientul Îndepărtat, în condițiile în care toate țările europene solicită României forță de muncă. 