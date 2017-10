Ministrul Mircea Dobre vine acasă! Legea Turismului, în dezbatere publică la Constanţa

Ministrul Mircea Dobre vine acasă! Legea Turismului, în dezbatere publică la Constanța

Zilele trecute, ministrul Mircea Dobre a atras atenția că România trebuie să învețe să vândă produsul turistic punând în valoare bogățiile țării.„Nu știu dacă trebuie să vorbim despre o mare problemă a turismului românesc, dar trebuie să vedem dacă știm sau am știut până acum să ne punem în valoare țara. Și dacă știm să vindem, de aici pleacă, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat în această țară de toate, dar trebuie să știm noi să ni le punem în valoare și să știm să vindem cât mai bine, dar trebuie să vindem pe un raport preț-calitate corect, și nu să ne umilim, să vindem și să ne uităm la vecinii noștri și să facem comparații de genul cum vând ei așa trebuie să vindem și noi. România, pe lângă oferta de casă și masă, are o ofertă foarte dezvoltată în ce privește obiectivele turistice și culturale, dar și istoria pe care o are România”, a spus Mircea Dobre.Pe de altă parte, ministrul Turismului a ținut să precizeze că instituția nu introduce sau percepe taxe în urma activităților economice în domeniul turismului, însă autoritățile locale o pot face potrivit Codului fiscal.„Orice primărie, conform Codului fiscal, poate institui taxe speciale. Este politica oricărei primării, primar sau Consiliu Local, este problema dânșilor. Noi ca minister nu introducem niciun fel de taxă. Orice eliberare a unui document din cadrul Ministerului Turismului se face în mod gratuit. Nu se percepe niciun fel de taxă pe partea de licențiere sau clasificare”, a mai explicat Mircea Dobre.Acesta a mai arătat că stocarea datelor cu caracter personal are un caracter statistic, iar datele cetățenilor care se cazează în unitățile hoteliere sunt protejate.„Scopul stocării datelor personale e și unul statistic. Noi, la această oră, nu avem o imagine asupra numărului real de turiști care sunt pe teritoriul României. Mă refer, aici, la turiștii străini, în special. Totodată, nu știm cum se plimbă turiștii, marea majoritatea a turiștilor pe teritoriul României. De ce ne interesează pe noi acest lucru? Avem un masterplan de investiții, trebuie să știm cum prioritizăm investițiile. Trebuie să investim în Maramureș sau trebuie să investim în Hunedoara? Să investim mai degrabă în Brașov sau la Constanța? Vrem să vedem și noi cum se mișcă turiștii pe teritoriul României, pentru că aici vorbim și de turiștii români, dar și de cei străini și chiar dacă se cazează cel puțin o noapte sunt tot turiști”, a spus Mircea Dobre.Referitor la procesul de dezbatere a proiectului de lege a turismului, ministrul a spus că atât în urma întâlnirilor din țară, dar și a unor scrisori adresate a primit sugestii constructive din partea unor investitori în turism, autorități locale și agenți economici implicați în domeniu.Așadar, dezbaterea de astăzi se arată foarte interesantă cu atât mai mult cu cât, litoralul românesc a fost mereu un punct de interes pentru turism.