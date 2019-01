Ministrul Marius Budăi: „Liberalii ar putea tăia pensiile și salariile dacă vor ajunge la guvernare“





Ministrul Muncii susține că PNL ar putea recurge, în eventualitatea preluării guvernării, la tăierea unor subvenții pentru studenți sau eliminarea finanțărilor pentru programe precum Start-up Nation.





„A doua temere este legată tot de una din declarațiile lor prin care spun că noi nu trebuie să mai avem subvenții. Ce înseamnă subvenții? Poate nu conștientizează colegii liberali. Nu mai acordă burse studenților? Nu mai acordăm transport gratuit studenților? Trebuie să ne gândim foarte bine atunci când facem o declarație în spațiul public. A treia temere este legată de ajutoarele de stat, că nu vor mai trebui să existe. Ce înseamnă ajutoare de stat? Iar le spun colegilor că poate nu conștientizează. De exemplu, Start-up Nation este o schemă de ajutor de stat, o schemă agreată de Uniunea Europeană, este o schemă prin care mii și zeci de mii de locuri de muncă s-au creat, iar mii de tineri și-au putut crea o afacere”, a adăugat ministrul Marius Budăi.





Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budăi, și-a manifestat, sâmbătă, îngrijorarea față de poziția PNL față de sistemul social din România, afirmând că, în cazul în care ar accede la guvernare, liberalii ar putea îngheța sau tăia salariile.„Eu am trei temeri foarte mari la ceea ce se poate întâmpla în viitor vizavi de pensionari, salariați, studenți și chiar tinerii întreprinzători. În primă fază, am văzut în perioada 2017 - 2018 declarații din ce în ce mai alarmiste către populație, că nu sunt bani de salarii și nu sunt bani de pensii. S-a demonstrat contrariul, că am și plătit salariile la timp, că am plătit pensiile la timp, indemnizațiile, tot ce înseamnă prestații sociale. Mai mult, majorându-le. Părerea mea este că această lamentare colegii din Opoziție o vor folosi în momentul în care să spunem că în 2020 vor veni la guvernare și expresia lor va fi: «Noi v-am spus de atunci că nu sunt bani». Vor îngheța salariile sau pensiile sau, mai rău, să facă ceea ce au făcut, și anume să le taie”, a afirmat Marius Budăi, citat de Agerpres.