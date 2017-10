Ministrul Maria Grapini spune că nu s-a pus problema remanierii sale

Ştire online publicată Vineri, 27 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul delegat pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri și Turism, Maria Grapini, le-a spus vineri membrilor Asociației Naționale a Stațiunilor Turistice și ai Organizației Patronale a Turismului Balnear din România, prezenți la Băile Tușnad, că nu va fi remaniată de către premier și că în dialogul său cu șeful Executivului nu s-a pus în discuție această problemă, potrivit Agerpres.ro.Ulterior, ministrul Maria Grapini a declarat presei că nu a avut nimic de clarificat cu premierul pe acest subiect și că va continua să-și exercite atribuțiile și să facă parte din echipa guvernamentală.'Cuvântul remaniere nu a existat în acest dialog. Nu aveam nimic de clarificat pentru că transcriptul dezbaterii de 2 ore și ceva a rezolvat totul. Eu am criticat și o parte și alta—și partea privată și cea publică—și dacă unei părți a presei îi plac lucrurile spumoase și a tăiat din context, asta e. (...) Eu îmi fac treaba încercând să aduc un plus de imagine guvernării, pentru că de aceea am acceptat să fac parte dintr-o guvernare. Fac parte dintr-o echipă, nu pot să fac nici pe turism și nici pe IMM-uri decât colaborând cu ceilalți miniștri. Discut foarte clar, ce politici publice, unde trebuie să corectăm noi la nivel de guvern, unde trebuie să se corecteze mediul privat. Deci nu am și nu a fost nici un conflict cu premierul', a conchis Maria Grapini.