Ministrul Liviu Dragnea a achiziţionat 600 de microbuze şcolare

Ministrul Liviu Dragnea a achiziționat 600 de microbuze școlare

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a achiziționat 600 de microbuze școlare marca Opel, sursa de finanțare fiind vânzarea unor certificate verzi. „Am semnat contractul de livrare pentru 600 microbuze școlare. Procedura a fost demarată în septembrie anul trecut. Au fost contestații la CNSC, am câștigat la CNSC, au fost, firesc, contestații la instanță, am câștigat și la instanță, definitiv și irevocabil. Am semnat contractul, urmând ca, în perioada următoare, să înceapă livrările de microbuze. Vor fi livrate minim 40 microbuze pe zi. Livrările practic încep, conform contractului, în a douăsprezecea săptămână de la semnare. Undeva la începutul lunii iunie încep să vină primele microbuze. Ele vor fi repartizate în județe printr-un ordin comun semnat de noi și de Ministerul Educației”, a spus Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Potrivit acestuia, necesarul estimat de microbuze pentru a acoperi toate solicitările din teritoriu este undeva în jur de 1.000.