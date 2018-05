Ministrul Justiției, Tudorel Toader, vizită la Constanța pentru a inspecta locul viitoarei arhive a instanțelor

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a efectuat, ieri, o vizită la Constanța, scopul acesteia fiind aplicarea unui proiect ce vizează construirea a 15 arhive la nivel național, arhive ce dețin documente ale instanțelor de judecată.Printre altele, ministrul a spus că, la acest moment, documentele sunt depozitate necorespunzător, astfel că una dintre arhive se va construi și în județul Constanța, mai exact, pe un teren ce aparține Penitenciarului Poarta Albă. Tudorel Toader a adăugat că speră că, până în anul 2020, construcția să fie finalizată.Pe de altă parte, el a explicat că ministerul are în plan, în stadiul de prefezabilitate, construirea a două penitenciare noi, în țară, cu o capacitate totală de 1.900 de locuri. Totodată se lucrează la construirea, modernizarea și extinderea unor pavilioane în cadrul penitenciarelor existente, printre care se numără și cel de la Poarta Albă.Un alt subiect discutat în cadrul conferinței de presă susținută la Constanța a vizat problemele cu care se confruntă deținuții. În acest sens, ministrul a precizat că a redactat un memorandum pe care l-a înaintat la Parlament cu problemele deținuților din penitenciare și pentru îndreptarea condițiilor necorespunzătoare din penitenciare dar și problemele personalului angajat.În plus, Tudorel Toader a mai declarat că, până la sfârșitul acestui an, va fi elaborat proiectul de lege pentru supravegherea electronică la domiciliu a deținuților.„Noi, acum, lucrăm la un proiect de lege prin care să oferim posibilitatea de a nu-i mai ține pe deținuți, neapărat, în penitenciare, ci să le facilităm executarea pedepsei prin supraveghere electronică. Avem aproape finalizat proiectul de lege și propunem ca, poate pedeapsa integrală, dacă este mică, sau o fracție, spre exemplu partea finală a pedepsei, să o execute supravegheat cu acea brățară electronică. Legea supravegherii electronice a deținuților este cuprinsă în programul de guvernare pentru semestrul al doilea al acestui an și așa se va întâmpla. Spre lunile iunie-iulie, îi dăm drumul ca să aibă timp, dacă punem procedură de urgență, de exemplu, să treacă spre adoptare”, a declarat ministrul Tudorel Toader.În context, el a prezentat și o statistică ce face referire la soluții alternative pentru executarea pedepselor.„Această statistică am prezentat-o la Guvern, în urmă cu două săptămâni. Avem aproape 22.000 de deținuți, în penitenciarele din România. Din aceștia, peste 14.900 sunt apți de muncă, pentru care vom încerca să asigurăm reinserția socială, adică să le oferim posibilitatea legală de a-i scoate la muncă. Dacă optează pentru astfel de soluții, deținuții vor avea șansa să schimbe locul de detenție cu un loc de muncă pe perioada activității, vor avea posibilitatea deducerii pedepsei cu cuantumul timpului afectat muncii și vor primi și bani, 40 % din valoarea venitului”, a explicat Tudorel Toader.