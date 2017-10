Ministrul Justiţiei: "Proiectul legii graţierii nu vizează nici criminali, nici violatori, nici corupţi ..."

Ministrul Justiției: "Proiectul legii grațierii nu vizează nici criminali, nici violatori, nici corupți ..."

"Am venit în fața dumneavoastră pentru că problemele trebuie abordate serios. În spațiul public s-au vehiculat multe lucruri neadevărate, chestiuni care nu sunt în concordanță. Referitor la cele două proiecte de lege. În ceea ce privește proiectul care vizează amenda la CEDO am ținut cont de toate observațiile. Am plecat de la niște condiții foarte clare. S-a avut în vedere recuperarea prejudiciului și supraglomerarea din penitenciare. Proiectul legii gratierii nu vizeaza nici criminali, nici violatori, nici corupti si nu vizează persoane sau oameni politici. E un proiect de lege care trebuie sa rezolve o situatie din România"Despre modificarea Codurilor Penale"Referitor la modificările Codurilor Penale de aseară adoptate prin OUG. Aveam obligația ca toate acele modificări să le facem în 45 de zile de la decizia CCR în privința abuzului în serviciu. Am considerat oportun să adaptăm legislația la decizia CCR", a susținut Florin Iordache.Am tinut cont si am venit in fata dumneavoastra pentru ca vad ca sunt criticat de un lucru esential in democratie: legile se fac de Parlament.Avem nevoie de o lege clara, concisa, care sa fie aplicata usor.Prin aceste măsuri am urmărit asigurarea unui echilibru între puterile statului, conform articolului 1 din Constituție.Referitor la abuzul in serviciu la conflictul de interese art 2, deci nu este un element de noutate in legislatie. În ceea ce privește plafonul am avut in vedere legislatia internationala, jurisprudenta CEDO, decizia CCR si prevederile Codului Penal. Conventia ONU recomanda sa adopte legi pentru incriminarea abuzului in serviciu.Afirmatiile si opiniile in necunostinta de cauza in sensul ca sunt deyincriminate faptele de abuz in serviciu sub 200 de lei sunt false.Punctul de vedere al CSM pe care dumnealor l-au dat dimineata e consultativ. Ei au inaintat un punct de vedere acum o saptamana in care sustin ca nu exista sau nu e necesara urgenta. Ce vreti urgenta mai mare cand exista practica neunitara? Am considerat ca e de datoria Guvernului, atata timp cat Parlamentul nu si-a indeplinit obligatiile constitutionale.Conferința de presă a ministrului Justiție a început cu stângul, fiind boicotat de parlamentarii USR. Aceștia s-au așezat în spatele său cu un banner pe care scria RUȘINE. "Ați făcut justiție până la capăt pentru corupții PSD", scrie romaniatv.net