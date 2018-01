Ministrul Justiției, decizie în privința lui Kovesi. "Urmează să o formalizez"

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat, vineri, că a luat o decizie în privința procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, în baza controlului efectuat de Inspecția Judiciară și că urmează să formalizeze hotărârea în limitele competențelor sale legale.„Este o decizie pe care am luat-o. Este o decizie pe care urmează să o formalizez în limitele competențelor mele legale”, a declarat Toader, întrebat cu privire la o posibilă revocare din funcție a Laurei Codruța Kovesi.Potrivit Agerpres, ministrul Tudorel Toader a subliniat, însă, că nu ministrul Justiției face revocarea din funcție.„Nu ministrul Justiției revocă, el cel mult propune, de revocat este președintele, îl întrebați pe dânsul”, a explicat Toader.Întrebat dacă, anul acesta, va fi liniște în ceea ce privește justiția, el a răspuns: „Liniștea ne-o facem noi. Viața are dinamica ei - și viața socială, și viața dumneavoastră, și a mea personală, și a fiecăruia dintre noi. Viața juridică are, la rândul ei, o altă dinamică, trebuie să credem cu toții, să sperăm că mergem pe calea cea bună”.După controlul efectuat, anul trecut, de Inspecția Judiciară la DNA, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat că el este cel care va formula concluzia raportului întocmit după verificări, adăugând că, în condițiile în care opiniile membrilor comisiei de control au fost împărțite, lui îi revine rolul de „a înclina balanța” către o concluzie finală.