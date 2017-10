Ministrul Iacob Ridzi va demisiona în cazul începerii urmăririi penale

Ştire online publicată Miercuri, 01 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Am decis să mă pun la dispoziția comisiei pentru clarificări pentru că eu nu fug de răspundere. Așa am fost învățată timp de 12 ani în PD-L. Vom vedea dacă am greșit, dar am deschis o anchetă internă în cadrul ministerului, iar cei găsiți vinovați vor plăti, iar dacă și eu voi fi găsită vinovată și se va începe urmărirea penală, voi demisiona”, a declarat Monica Iacob Ridzi la finalul audierilor de ieri ale comisiei parlamentare. Ministerul Tineretului și Spor-tului a explicat de ce nu a demisionat până acum: „Cred că ar fi fost un act de lașitate din partea mea dacă aș fi demisionat, mai ales că toate acțiunile mele s-au desfășurat legal. Dacă se va considera altceva, eu nu voi fugi de răspundere. Am toată bunăvoința să se elucideze acest caz”, a afirmat Monica Ridzi.