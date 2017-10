Ministrul Elena Udrea va inaugura "Triunghiul mănăstirilor"

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Turismului, Elena Udrea, va inaugura săptămâna viitoarea 'Triunghiul Mănăstirilor', o investiție realizată de Consiliul Județean (CJ) cu sprijinul financiar al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (MDRT)."Cu siguranță, voi veni la recepția lucrărilor realizate în proiectul 'Triunghiul Mănăstirilor', pentru că este un proiect la care țin. Este un exemplu pentru ceea ce înseamnă existența infrastructurii în dezvoltarea turismului și sunt convinsă că drumul care leagă cele trei mănăstiri va aduce un număr tot mai mare de vizitatori în județul Tulcea", a declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, ministrul Turismului, Elena Udrea. La rândul său, președintele CJ, Victor Tarhon, a afirmat că recepția lucrărilor realizate în cadrul proiectului cunoscut sub numele de 'Triunghiul mănăstirilor' este programată pentru săptămâna viitoare. Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului a participat vineri, la Sulina, la cea de-a VI-a ediție a școlii de vară 'Comunități românești, identitate europeană', organizată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, și a vizitat pădurea Letea. Oficialul guvernamental a anunțat că dorește să se implice într-un proiect pentru protejarea pădurii și transformarea cailor crescuți în stare de semi-sălbăticie într-un produs turistic. Sâmbătă, ministrul Elena Udrea a vizitat mini-portul din localitatea Sfântu Gheorghe, conform CJ, această investiție realizată cu sprijinul MDRT urmând să fie inaugurată luna viitoare. 'Am fost foarte surprinsă de numărul mare de turiști din Sulina, dar am constatat că agenții economici nu au fost pregătiți pentru acest număr record. Am văzut asta la Sulina și am aflat că săptămâna trecută, la Sfântu Gheorghe, s-a întâmplat la fel, o dovadă fiind faptul că circa 1.500 de turiști care au vrut să participe la festivalul 'Anonimul' nu aveau navă pentru a se întoarce în Tulcea. Cred că investiția din Sfântu Gheorghe este cu atât mai bine-venită în aceste condiții', a declarat vineri ministrul Udrea în timpul întâlnirii cu studenții bursieri ai statului român. Proiectul 'Triunghiul mănăstirilor' a fost înaintat spre finanțare încă din anul 2004, însă din cauza lipsei fondurilor necesare realizarea acestuia a fost amânată. În valoare de peste 75,8 milioane de lei, proiectul vizează modernizarea a 38,2 kilometri de căi de acces care unesc mănăstirile Saon, Celic-Dere și Cocoșu și are drept obiectiv dezvoltarea turistică durabilă și a mediului de afaceri în nordul județului Tulcea. De rezultatele acestui proiect vor beneficia, conform CJ, minimum 135.000 de turiști pe an, 40.000 de locuitori ai județului Tulcea și 38 de agenți economici care își desfășoară activitatea în zonele avute în vedere de proiect sau în imediata apropiere a acestora.