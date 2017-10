Ministrul Dragnea, vizită de lucru în Republica Cehă

Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Liviu Dragnea, va efectua, în perioada 26-27 ianuarie, o vizită în Republica Cehă, pentru participarea la ediția a IV-a a Forumului internațional 'Let My People Live!'', el urmând să aibă și o întrevedere cu ministrul ceh al dezvoltării regionale, Karla Slechtova. ''Liviu Dragnea, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, va avea luni, 26 ianuarie a.c., la Praga, o întrevedere cu Karla Slechtova, ministrul ceh al dezvoltării regionale, iar marți, 27 ianuarie, va participa la ceremonia organizată la Terezin (Republica Cehă) cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului'', se precizează într-o informare transmisă Agerpres de MDRAP. Deplasarea ministrului Liviu Dragnea în Republica Cehă are loc în contextul participării la cea de-a patra ediție a Forumului internațional "Let My People Live !", care are loc în Republica Cehă în perioada 26-27 ianuarie 2015, mai precizează sursa citată.