Ministrul Dezvoltării, prezent la Constanța. Ce investiții se află pe agenda acestuia

Viceprim-ministru, ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Daniel Suciu, s-a aflat, ieri, la Constanța pentru a semna două contracte de finanțare pentru modernizarea infrastructurii rutiere a DJ 226 și DJ 226A. Numit în această funcție de numai o lună de zile, Daniel Suciu se află deja la a doua vizită de lucru în județul Constanța.







Cele două contracte, „Modernizare Infrastructură de Transport Regională pe Traseul DJ 226 Corbu - Săcele - Istria - Mihai Viteazu” și „Modernizare Infrastructură de Transport Regională pe Traseul DJ 226 A - Cetatea Histria - DN 22/ Tariverde”, vor fi finanțate cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 ITI Delta Dunării.

Valoarea totală a lucrărilor se ridică la 28,8 milioane de euro. Durata de implementare a celor două proiecte este de 44 luni, respectiv 33 luni de la emiterea ordinului de începere pentru execuția de lucrări. Obiectivele specifice proiectelor vizează reabilitarea și modernizarea drumurilor pe o lungime de 40 de km, respectiv 14 km și constau în lucrări de reabilitare și modernizare a structurii rutiere, lucrări de poduri, creșterea siguranței rutiere și amenajarea intersecțiilor și drumurilor laterale.

Contractele au fost semnate de ministrul Daniel Suciu, Marius Horia Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța, și un reprezentant al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud - Est. La eveniment a participat și Adrian Gâdea, secretar de stat în MDRAP. De asemenea, a fost prezent primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, dar și alți primari ai localităților din județul Constanța, care au cerut ajutorul ministrului Daniel Suciu pentru finanțarea proiectelor ce le au în lucru.







„De la începutul mandatului, mi-am asumat două axe prioritare: sistemul de sănătate și drumurile județene. Se poate observa că, în ultimul an, s-a investit și se investește în continuare în proiectele pe sănătate și drumurile județene. În ultimele 20 de luni, împreună cu Regia de Drumuri și Poduri, am realizat 240 de kilometri de drumuri județene și continuăm, acum, cu semnarea altor două proiecte, cu suportul și finanțarea de la Ministerul Dezvoltării, DJ 226 și DJ 226A. Sunt proiecte pentru locuitorii județului Constanța și locuitorii județului Tulcea, pentru că sunt drumuri care fac legătura între cele două județe și este foarte important ca, în viitor, investitorii să poată veni să investească în zona respectivă. Eu sunt mândru că în mandatul meu am reușit să aduc aceste schimbări. Sunt pași mici, dar prefer niște pași mici, dar siguri.







Aș dori să fac, încă o dată, un apel, ca în momentul în care vom da drumul la licitații, să nu se blocheze, din cauza unora sau altora care contestă licitațiile, doar de dragul de a contesta o licitație“, a afirmat președintele CJC, Marius Horia Țuțuianu.







Școală nouă la Agigea, sală polivalentă și bazin de înot la Constanța

Cu toate că, inițial, se știa doar de semnarea celor două contracte, pe parcursul întâlnirii ce a avut loc la sala „Remus Opreanu“ a Consiliului Județean Constanța, ministrul Dezvoltării, Daniel Suciu, a anunțat o surpriză, respectiv alte două contracte pentru județul Constanța.







Astfel, el a anunțat că vor fi semnate contractele ce vizează finanțarea unei școli noi în comuna Agigea și digitalizarea arhivei CJC.







„Este vorba de construirea unei școli noi ce va avea un teren de sport în interior și un teren de sport în exterior. În plus, va avea o seră pentru ca elevii să învețe să pună și să îngrijească diverse plante. Este un proiect la care am lucrat foarte mult, de doi ani mă ocup de el și sunt mândru că am semnat astăzi acest contract de finanțare“, a spus primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu.







De asemenea, ministrul Dezvoltării a mai anunțat că se fac pași repezi și speră ca la sfârșitul lunii aprilie să înceapă licitația pentru începerea lucrărilor de reabilitare a Cazinoului din Constanța.

Totodată, a anunțat că sunt prevăzuți bani în buget pentru finanțarea mai multor investiții în Constanța, precum sala polivalentă, bazinul de înot, două cămine studențești și reabilitarea sinagogii. Mai mult, acesta ia în calcul și construirea unui nou stadion, la Constanța.