Ministrul Culturii, Daniel Barbu, a demisionat

USL pepiniera de cadre

USL,este o pepiniera de mediocritati politice si intelectuale,daca ne referim cel putin la cei care au fost pusi in ultima vreme in fruntea ministerului Culturii.Dupa Mircea Diaconu,un actor ratat refugiat in politica,a urmat Hasotti care l-a depasit pe Diaconu in realizari marete : S-a dus la Navodari sa-l sustina pe delincventul Matei, a fost dat in judecata de sindicatul liber RomaniaFilm pentru abuz in serviciu,a participat la Scoala de vara a femeilor libertine din PNL unde le-a recomandat sa nu-si faca modele din Margaret Thatcher si Angela Merkel, si la fel ca Ponta a fost acuzat de plagiat.In sfarsit ne-am procopsit cu Daniel Barbu cel mai intelectual din USL care in loc sa declare ca ar avea fonduri mai multe daca s-ar reduce la jumatate veniturile parlamentarilor paraziti si a membrilor guvernului, a cerut desfiintarea bugetului alocat celor infectati HIV.Nu e nevoie de mai mult pentru a demonstra cine conduce Romania in epoca Ponta copy-KKR