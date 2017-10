Ministrul Carmen Dan: Polițistul trebuie să aibă autoritate

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat că e necesar ca polițistul să aibă autoritate și să se simtă protejat, lucru ce se poate face prin îmbunătățirea statutului polițistului."Polițistul trebuie să aibă autoritate și să se simtă protejat, acest lucru se poate face prin îmbunătățirea statutului polițistului. Pentru că am ridicat tema întăririi protecției de care are nevoie, la începutul mandatului meu, e o temă care e preluată de mine și cu sufletul nu doar cu îndatorirea mea de ministru. (...) Există o dezbatere și cu sindicatele dar și cu polițiștii. Am pus la dispoziție o adresă de mail și în două săptămâni am o situație cu peste 130 de propuneri venite de la polițiști. (...) Frecvența solicitărilor nu vizează creșteri salariale, ei spun că vrem dotări suplimentare pentru protecție fizică, obligativitatea patrulele — minim două persoane, înăsprirea sancțiunilor pentru ultraj (...)", a spus ministrul la România TV.Carmen Dan a adăugat că noul statut al polițistului se poate finaliza până în septembrie și apoi să fie depus în Parlament.Ministrul Afacerilor Interne a mai afirmat că se gândește și la propuneri pentru amendarea legislației penale ce vizează sancționarea ultrajului și omorului calificat al unui polițist, judecător, jandarmi, militari, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu închisoare.