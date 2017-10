Ministrul Berca şi-a concediat un consilier şi a înlocuit maşinile de lux cu Loganuri la MAI

Ministrul Berca și-a concediat un consilier și a înlocuit mașinile de lux cu Loganuri la MAI

Ştire online publicată Joi, 15 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Internelor, Gabriel Berca, l-a concediat pe consilierul Nicolae Chesnoiu, scrie qmagazine.ro. Berca a mai luat și o altă decizie surprinzătoare: celorlați consilieri le-a înlocuit mașinile de lux cu autoturisme Logan și a renunțat la șoferi.Ministrul Gabriel Berca a explicat că decizia luată se dorește a fi un semnal în concordanță cu mesajul general al Guvernului, în privința atenției cu care statul trebuie să cheltuiască banul public."Avem mașini la dispoziție din parcul existent. Nu am luat decizia pentru a fi populist, ci pentru a da un semnal că de la nivelul cabinetului în jos trebuie să avem grijă cu banul public. Am făcut o prioritizare la nivel de cheltuieli. Mă interesează să avem ordine publică în primul rând și abia apoi dacă un director din minister are sau nu o mașina mai puternică sau mai puțin puternică pe stradă. Nu trebuie să stea un șofer și un autoturism după respectivul director, avem destule mașini în parcul auto. A fost doar un semnal din partea mea", a explicat Bercea.