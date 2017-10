Miniştrii lui Croitoru

Miniștrii lui Croitoru

Premierul desemnat Lucian Croitoru a anunțat vineri după amiază lista de miniștri a Cabinetului său, listă care a fost trimisă la Parlament, alături de programul de guvernare. Potrivit declarațiilor lui Croitoru, Gheorghe Pogea este propus pentru a rămâne la conducerea Ministerului de Finanțe, Emeric Florin Șaghi pentru a prelua șefia Ministerului Administrației și Internelor (MAI), iar Radu Berceanu pentru a conduce, în continuare, Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor. Bogdan Aurescu ar putea fi noul ministru de Externe, în vreme ce Adriean Videanu ar ocupa și de acum înainte postul de conducere al Ministerului Economiei și Comerțului. La Educație, Lucian Croitoru l-a propus pe Daniel Funeriu, iar pe Vasile Blaga la conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. Mihai Șeitan ar prelua șefia Ministerului Muncii, iar Mihai Stănișoară ar fi, în continuare, ministrul Apărării. Cătălin Predoiu ar putea rămâne ministrul Justiției, iar Theodor Paleologu cel al Culturii. La conducerea Ministerului Sănătății ar veni Adrian Rădulescu, iar la Mediu, Sulfina Barbu. Printre cei propuși de premierul Lucian Croitoru pentru noul Guvern se numără și nume mai puțin sonore. Este și cazul lui Emeric Florin Șaghi, noul ministru al MAI, care, potrivit informațiilor publicate pe HotNews, este diplomat specializat în Justiție și Afaceri Interne. A lucrat la Reprezentanța României pe lângă UE, iar în 2007 a fost decorat de președintele Traian Băsescu. Despre persoana nominalizată pentru conducerea Ministerului Sănătății, anume Cristian Vlădescu, tot HotNews informează că a fost președintele Comisiei prezidențiale pentru analiza și elaborarea politicii din domeniul sănătății publice, care a semnat raportul „Riscuri și inechități sociale în România”. În februarie 2009, el a fost numit director General la Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar. Între martie 2005 și februarie 2007, Vlădescu a fost președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. În ceea ce-l privește pe noul ministru al Agriculturii, Adrian Rădulescu, se pare că el a fost directorul de cabinet al lui Dacian Cioloș, în perioada în care acesta ocupa funcția de ministru al Agriculturii. Rădu-lescu are experiență în acest domeniu, fiind o perioadă îndelungată președinte al Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR). În urma nominalizării făcute de premierul desemnat Lucian Croitoru, portofoliul Ministerului Educației ar putea fi preluat de Daniel Funeriu. Acesta din urmă este vicepreședintele Comisiei Prezidențiale pentru politici în educație și cercetare și a fost europarlamentar. Așa cum se observă, în lista premierului desemnat Lucian Croitoru se regăsesc și actuali miniștri democrat-liberali și, în plus, nu figurează niciunul dintre numele de „analiști și finanțiști de prestigiu” anunțați cu câteva zile în urmă. Mai mult, dintre „ministeriabilii” propuși, patru sunt lideri importanți ai PD-L și anume Vasile Blaga, Adriean Videanu, Radu Berceanu și Gheorghe Pogea. Despre șansele pe care acest Guvern le are pentru a trece de votul Parlamen-tului, Lucian Croitoru a declarat că ele sunt „relativ mari”. De cealaltă parte, însă, liderul PSD Mircea Geoană a declarat, tot vineri, la scurt timp după anunțul făcut de Croitoru cu privire la un posibil nou Guvern format din 14 ministere, că acest Executiv nu are nicio șansă, în formula în care a fost propus, să treacă de votul din Parlament. „Rămâne cum am stabilit”, a fost, mai exact, declarația președintelui social-democraților, care a dat și asigurări cu privire la susținerea pe care majoritatea parlamentară și-o menține pentru primarul Sibiului, Klaus Iohannis. Din Cabinetul propus de premierul desemnat Lucian Croitoru lipsesc Ministerul IMM-urilor și cel pentru Relația cu Parlamentul.