Miniştrii Guvernului Boc şi-au depus ieri declaraţiile de avere

Miniștrii Guvernului Boc și-au depus ieri declarațiile de avere

După ce premierul Emil Boc le-a solicitat miniștrilor, în cadrul ședinței din 30 noiembrie, să își depună declarațiile de avere și de interese până pe 5 ianuarie, membrii noului Executiv și-au făcut publice, unii mai rapid decât alții, bunurile și proprietățile, sumele de bani pe care le au în conturi, colecțiile de ceasuri sau obiecte de artă. Astfel, în cursul zilei de ieri, dată la care a expirat termenul de 15 zile de la numirea în funcție, potrivit Legii 161/2003, miniștrii din guvernul Boc și-au depus declarațiile de avere. Șeful Executivului a fost primul care și-a depus declarația de avere, precum și pe aceea de interese. Potrivit site-ului oficial al Guvernului, fostul primar al Clujului, actualul premier deține o locuință proprietate personală constând într-un apartament achiziționat în 1995, un autoturism cumpărat în leasing în 2007 și la care mai are de achitat încă 8.452 de euro până în 2010, precum și conturi bancare în valoare de peste 220.000 de lei, 11.000 euro și 2.450 de dolari. Berceanu preferă Spania În ceea ce-l privește pe ministrul Transporturilor, democrat-liberalul Radu Berceanu, el deține, potrivit declarației de avere, două apartamente în țară (unul în Vâlcea și altul în Craiova), dar și unul în Spania. Berceanu are 806.100 de euro și 6.700 lei în conturi și, de asemenea, în aprilie 2008 a plătit un avans de 400.000 de euro pentru cumpărarea unui teren pe numele fiilor săi. Ministrul Transporturilor a trecut în declarația de avere și cele două mașini, un autoturism Toyota și unul Mercedes, dar și bijuteriile din aur ale soției (cercei, inele, coliere, broșe) a căror valoare se ridică la 12.000 de euro. În schimb, la capitolele „metale prețioase, obiecte de artă” și „obiecte de cult, colecții”, Berceanu a precizat că nu deține astfel de obiecte. Vicepremierul Nica nu se uită la bani când e vorba de… timbre Ceva mai pasionat de colecții pare însă vicepremierul Dan Nica. Conform declarației de avere, Nica deține bijuterii din aur și argint în valoare de 30.000 de lei, tablouri semnate de pictori con-temporani care se ridică la 25.000 lei și timbre a căror valoare atinge suma de 70.000 lei. Am putea concluziona că vicepremierul nu face concesii atunci când vine vorba de pasiuni. Totodată, el și-a trecut în declarația de avere apartamentul din Galați, de aproximativ 100 de metri pătrați, și autoturismul Audi A4, deținut din 2002. Bazac, un ministru bazat Unul dintre cei mai bogați miniștri ai noului cabinet este, potrivit propriei declarații de avere, Ion Bazac, cel care a preluat portofoliul Ministerului Sănătății. Bazac deține terenuri a căror suprafață totalizează peste 2000 de metri pătrați, trei automobile de lux (un Maserati, un Range Rover Sport și un Ferrari) și un ATV. Mai mult decât atât, ministrul Sănătății este posesorul unor bijuterii a căror valoare se ridică la 45.000 euro, dar deține și acțiuni de aproximativ 1 milion de euro. Totodată, Ion Bazac deține cinci locuințe în București și Snagov și are șase investiții și plasamente de 500.000 lei pe numele său, în timp ce alte patru investiții și plasamente de 160.000 figurează pe numele soției sale. Interesant de remarcat este că Bazac a trecut în declarația de avere și „moneda aur iraniană, emisie 1970, cu efigia Sahin Sahului”, piesă de numismatică a cărei valoare nu este însă specificată. Averea lui Victor Ponta variază în funcție de… fotoliu În ceea ce îl privește pe ministrul pentru Relația cu Parlamentul, Victor Ponta, el este deținătorul unui apartament și al unei garsoniere, ambele în același bloc situat în sectorul 1 din București și ambele achiziționate în 2008. Totodată, social-democratul are un cont de 18.750 de lei, o casă de locuit în localitatea gorjeană Baia de Fier cu un teren aferent de circa 1.400 metri pătrați, precum și un autoturism Skoda, fabricat în 1967. Declarația de avere a lui Victor Ponta cuprinde și veniturile provenite din avocatură, fiind vorba, mai exact, de 773.000 lei (echivalentul a 193.000 euro). Suma nu este însă în concordanță cu aceea care figura în declarația de parlamentar, depusă nu mai departe de 15 decembrie 2008. Aceasta din urmă prevedea o sumă încasată din avocatură cu aproximativ 300.000 lei mai mică. În aceeași ordine de idei, interesant de remarcat este că, dacă în declarația de avere depusă la Parlament, Victor Ponta trecuse și suma de 70.000 lei, cadou de nuntă, aceasta din urmă nu se regăsește și în documentul depus în calitate de ministru. Ahtiați după bijuterii și tic-tac În Guvernul Boc se regăsesc și miniștri care, potrivit declarațiilor de avere, au făcut mari pasiuni pentru ceasuri și bijuterii. Atât de mari încât valoarea lor ajunge la peste 150.000 de mii de euro. Concret, noul ministru al Economiei, Adriean Videanu, deține pe lângă două apartamente în București, un teren intravilan de 1.808 metri pătrați și ceasuri și bijuterii a căror valoare se ridică la impresionanta sumă de 183.000 euro. De asemenea, declarația de avere a ministrului Economiei include și obiecte de artă și tablouri care valorează 37.000 euro și care au fost dobândite în perioada 1984-2008. La finalul declarației de avere, pedelistul a precizat: „Menționez, de asemenea, că dețin o casă în construcție în satul Ciofliceni, comuna Snagov, pe un teren concesionat pe 99 de ani”. Pasionată de bijuterii este și Elena Udrea, ministrul Turismului. Deși nu se ridică la nivelul colegului său de partid, democrat-liberala deține, și ea, ceasuri și bijuterii în valoare de 50.000 euro. Democrat-liberala are cinci terenuri cu o suprafață totală de peste 16.600 metri pătrați în intravilan, împreună cu soțul său, Dorin Cocoș, un apartament de 60 metri pătrați pe Bulevardul Unirii, precum și o casă în Pipera, de 169 metri pătrați, achiziționată în 2004.