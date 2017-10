Mincă, noul primar al Mangaliei

1

RESPECTA-TI CETATENII MANGALIEI

luati ex: orasului Navodari care isi respecta cetatenii au caldura non-stop la un pret de 150 lei gk, nu cum procedeaza nemernicii la Mangalia care isi bat joc de cetateni fara caldura (suntem pinguini in apartamente) si ar vrea si 700 lei pe gk, sunteti nebuni cine dracu sa plateasca 2000 lei caldura pe luna la un apartament in metropola turistica mangalia.luati inapoi centralele termice marca MCT si gestionatile cum trebuie ca sunt construite si modernizate din banii oameniilor