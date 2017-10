La provocările primarului din Mangalia, viceprimarul răspunde cu sarcasm

Mincă a botezat câinii din biobază cu numele lui Tusac

Viceprimarul Ion Mincă îi solicită prefectului Claudiu Palaz să atace noile dispoziții ale primarului Tusac, arătând că măsurile acestuia sunt ilegale. Viceprimarul municipiului Mangalia, Ion Mincă (PC), a prezentat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, noua locație în care își desfășoară activitatea după recenta dispoziție a primarului Mihai Claudiu Tusac potrivit căreia trebuie să îndrume și să supravegheze activitatea Biobazei Mangalia. Ion Mincă a declarat că nu îl deranjează această nouă atribuție, remar-când de asemenea că îi plac și „animalele umane”. Conservatorul a găsit și nume pentru câțiva câini mai apropiați: Claudiu (Tusac), Lucian, Georgiana, Laurențiu și Daniel. Ion Mincă a mai declarat ieri după-amiază că a pregătit toate documentele necesare și îi va solicita astăzi prefectului Claudiu Palaz să atace dispoziția primarului mangaliot prin care au fost anulate toate celelalte atribuții și fixate noile sarcini ale viceprimarului. „Această dispoziție este total ilegală. Eu ca viceprimar nu mă pot subordona Serviciului Public pentru că nu sunt în subordinea directorului Mihai Amurăriței”, a explicat el. Biobaza Mangalia se află în administrarea Serviciului Public Creșe, Asistență Socială, Cultură, Sport, Igienă Publică (SPCASCSIP), serviciu înființat prin HCL 127/2002 completată prin HCL 3/19.01.2005 și care se află în subordinea Consiliului Local, a arătat Mincă în raportul de activitate pe care îl va prezenta astăzi edilului. Potrivit noilor atribuții, Mincă trebuie să prezinte în fiecare zi de luni un raport de activitate pentru săptămâna anterioară. În același document, viceprimarul a făcut o contabilizare a costurilor și cheltuielilor până în luna august 2010, precum și o trecere în revistă a problemelor identificate. De asemenea, în raport, el a inclus și propuneri de îmbunătățire și soluții. „Eșec previzibil“ „Am să îi transmit raportul, dar dacă nu îl interesează oamenii, nu știu cum o să îl intereseze câinii. Este un motiv de a mă șicana, dar nu o să reușească să mă facă să îmi dau demisia sub nicio formă”, a mai spus ferm Mincă. „Acum câteva zile am fost în Primăriei. Nu mai era plăcuța cu viceprimar. Mă mir că nu are atâtea cunoștințe să conștientizeze că eu nu sunt salariatul lui”, a adăugat Mincă, atrăgând atenția edilului că nu îi poate stabili un program fix așa cum poate face în cazul celorlalți angajați din Primărie. Viceprimarul și-a arătat însă regretul că s-a ajuns aici. „Știam că nu am nici o șansă la fel ca predecesorul meu. Iar acum se încearcă izolarea mea față de tot ceea ce înseamnă Primărie și angajații din Primărie. A fost un eșec previzibil”, a admis la un moment dat el. Mincă a mai anunțat, de asemenea, că formațiunea sa politică împreună cu celelalte partide va începe, din luna septembrie, strângerea de semnături pentru organizarea unui referendum de demitere a edilului.