Mii de oameni participă la mitingul PDL, îmbrăcaţi în alb

Mii de oameni participă la mitingul PDL, îmbrăcați în alb

Traian Ungureanu este amfitrionul protestului simpatizanților PDL care a început de la ora 18.00. La protest au sosit deja mai mulți membri marcanți ai PDL-ului, precum Vasile Blaga, Gheorghe Flutur, Elena Băsescu, Sever Voinescu și Raluca Turcan.Aproximativ 2.000 de oameni s-au adunat, în această seară, în Piața Revoluției, la mitingul anti-USL.Majoritatea participanților au venit la miting îmbrăcați în culoarea alb, ascultând îndemnul făcut de organizatori: "Îmbrăcați-vă în alb, culoare apolitică și simbolică în aceste momente de murdărie!".Gazda evenimentului, Traian Ungureanu, a ales însă să îmbrace o cămasă de culoare roz.La miting și-a făcut apariția și Elena Băsescu, fiica președintelui. Pe scenă se află lideri PDL precum Vasile Blaga, Cristian Preda, Cezar Preda, Mihai Stănișoară, Gheorghe Flutur, Raluca Turcan, Radu F. Alexandru, Theodor Paleologu, Gabriel Berca, Traian Ungureanu, dar și Aurelian Pavelescu și Mihail Neamțu, acesta având și un steag și două funii de usturoi.Participanții au steaguri, dar și pancarte cu lozinci precum "Respectăm învățământul românesc, condamnăm impostura și furtul intelectual!", "Ponta demisia", "Apăr Curtea Constituțională", "respect pentru Curtea Constituțională"."Nu am renunțat, nu am cedat, suntem gata să ne luptăm cu regimul Ponta. Bu intamplator am ales acest loc pt intalnirea noastra de azi, aici acum 22 de ani au muit multi tineri care au luptat pt o romanie democratica si azi nu avem voie sa uitam sa le intinam memoria. De doua luni, guvernul Ponta si reigmul lui Ponta subrezesc statul de drept si il confisca", a declarat Vasile Blaga pe scenă.Noul președinte PDL a abordat și subiectul plagiatului lui Victor Ponta, în uralele persoanelor adunate în Piața Revoluției. "S-a dovedit că Ponta este un plagiator, un hoț, au dovedit asta oameni de știință și membri proeminenti ai Acedemiei. Chiar daca Ponta a gasit un nou Grajdan pe nume Pop, la Bruxelles nu a avut ce face si a admis ca va demisiona, dar una spun afara si alta in tara, la Bucuresti nu a recunoscut nimic. Ziarul El Pais a fost obligat să le pună banda la dispoziție mincinoșilor".